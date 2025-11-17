17-летний подросток пропал в Петрозаводске

Молодого человека ищут вторую неделю.
В Петрозаводске продолжаются поиски 17-летнего подростка, который пропал 6 ноября. К розыску подключилась полиция. По информации правоохранителей, молодой человек может находиться в торгово-развлекательных центрах города.
Приметы пропавшего: рост около 160 сантиметров, темно-русые волнистые волосы.
Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении парня, сообщить по телефонам: 8-911-416-38-68, 8-930-851-30-15, 8-911-661-46-77, 8-981-162-26-52.
