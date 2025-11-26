17-летняя девочка фасовала наркотики и раскладывала их по тайникам в Петрозаводске

Юная петрозаводчанка приняла участие в незаконном обороте наркотиков, организованном через интернет.

17-летняя жительница Петрозаводска подозревается в покушении на сбыт наркотиков, совершённом организованной группой через интернет, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— Предварительно установлено, что в середине октября 2025 года несовершеннолетняя, получив сведения о местонахождении оптовых партий наркотических средств на территории региона, расфасовывала запрещённое вещество на потребительские дозы, а затем раскладывала в тайники на территории города Петрозаводска, — рассказали в ведомстве.

Однако планам девушки не суждено было сбыться — полицейским удалось вовремя изъять «закладки». Горожанку задержали, а при досмотре нашли у неё оставшуюся часть наркотиков, которые она хранила для последующей продажи. Теперь юной правонарушительнице может грозить до 10 лет лишения свободы. Следователи продолжают выяснять детали преступления.

