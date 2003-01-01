17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

Девушка-подросток была травмирована в ДТП на окраине карельской столице.
15 сентября в 17:28 на Шуйском шоссе в Петрозаводске столкнулись легковой автомобиль и мопед. Об этом сообщили в ГАИ города.
В районе дома №26 по улице Заводской 35-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу транспортному средству Motoland, которое двигалось по главной дороге.
В результате столкновения телесные повреждения получила 17-летняя пассажирка мопеда Motoland. Девушку доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
