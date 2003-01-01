«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

В Карелии до конца 2024 года введут в эксплуатацию 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Все здания возводятся по специальному адаптированному под Карелию проекту, разработанному с учетом климатических и территориальных особенностей республики. Такое поручение ранее дал глава региона Артур Парфенчиков. Часть из них уже начала работу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия

На сегодняшний день новые медицинские пункты уже открыты и принимают пациентов в поселке Пийтсиеки (Суоярвский округ), а также в Матросы и Святозеро (Пряжинский район).

— Все здесь красиво и удобно. Ходим к врачу с удовольствием, — отметила жительница Святозера Валентина Михайловна Абрамова.

Получил лицензию на медицинскую деятельность и скоро откроет двери для посетителей ФАП в Коткозеро Олонецкого района.

ФАПы в поселках Мийнала Суоярвского округа, Пудожгорский и Подпорожье Пудожского района, Пушной Беломорского района – на этапе оснащения оборудованием и лицензирования.

В разной степени строительной готовности 8 врачебных амбулаторий, которые возводят в поселках Шальский Пудожского района, Деревянное, Мелиоративный и Деревянка Прионежского района, Гирвас, Кяппесельга и Кончезеро Кондопожского района, Ильинский Олонецкого района. Все объекты будут сданы до конца года.

Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.