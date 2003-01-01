РЕКЛАМА
«Карелия — первая в стране»: депутаты Заксобрания обсудили реализацию масштабной программы по расселению аварийного жилья
10 ноября, 06:36
«У него нет воли»: директор карельского венчурного фонда рассказал о настоящем, будущем ИИ и рисках его внедрения 
09 ноября, 15:35
Сохранится ли раздельный сбор: реализацию мусорной реформы после ухода «Эколайн» обсудили в парламенте Карелии
07 ноября, 18:10
Туман и заморозки до -7°С придут в Карелию 11 ноября

17:01

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске снова проверяли после сигнала о заминировании

16:56

Стало известно, сколько пьяных водителей рассекали по Петрозаводску в выходные дни

16:48

«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

16:34

За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

16:15

«Ходим к врачу с удовольствием»: 17 новых фельдшерско-акушерских и амбулаторий построят в Карелии до конца года

16:02

Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

15:43

Валентина Пивненко: У нас «незнаковых» объектов нет

15:30

Участок трассы «Кола» полностью перекроют для автомобилистов

15:22

Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

15:11

Максимальный размер больничного увеличится в России

15:04

В правительстве Карелии прокомментировали рост платы за капремонт

14:46

Установлены родственники одного из двух найденных в Карелии бойцов Великой Отечественной войны

14:32

Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов в соседней с Карелией Мурманской области

14:16

Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене

14:10

На севере Карелии закрылась навигация для маломерных судов

14:01

В Карелии назвали главную причину отказов в переводе земель в сельхозназначение

13:40

Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

13:23

«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

13:01

«Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus

12:54

Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП под Сортавалой

12:34

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:21

В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

12:13

Жителю Карелии вынесен приговор за хранение оружия и наркотиков

11:57

Аукцион на право торговли елками объявили в Петрозаводске

11:43

Традиционная благотворительная акция «Рождество в каждый дом» стартовала в Карелии

11:28

Студент из Кондопоги перевел мошенникам более 600 тысяч рублей

11:11

Ликвидирована огромная лесная свалка в Суоярвском районе

10:55

Супруги Морозовы из Олонецкого района отметили сапфировую свадьбу

10:42

Регионы России начали массовый набор добровольцев-резервистов для защиты важных объектов

10:21

Задержанный из-за схода вагонов в Ленобласти поезд прибыл в Петрозаводск

10:05

Три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии

09:47

В Колежме на севере Карелии отремонтировали мост, на состояние которого жаловались жители

09:22

В МВД перечислили ключевые фразы телефонных мошенников с дипфейками

08:59

Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

08:41

Искусственный интеллект раскрыл главный секрет долголетия

08:23

Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

08:02

В Кондопоге простятся с погибшим на СВО земляком

07:41

Велосипедист протаранил скандальный шлагбаум в Петрозаводске

07:24

Поезд «Санкт-Петербург — Петрозаводск» задерживается после схода грузовых вагонов в Ленобласти

07:02

Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья

06:42

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Приладожье

00:13

Ушёл из жизни автор картины «Слава КПСС» Эрик Булатов

23:48

Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

21:21

Летающее такси представили на выставке в Китае

20:51

Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

19:43

Матери скончавшегося от побоев юноши из Беломорска помогают собрать деньги на похороны сына

18:54

«Вечная память герою»: уроженец Олонецкого района погиб на СВО

18:02

Заморозки до -6°С ударят в Карелии 10 ноября

17:17

В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

16:29

В Карелии всем желающим расскажут, как использовать ИИ в повседневной жизни

15:45

Неизвестный распылил газ в лицо подростку на Древлянке

14:22

Мощнейший взрыв произошёл на Солнце

12:46

Избитый подростком парень из Беломорска скончался в больнице

11:12

Автомобиль упал в канаву с водой на дороге в Олонце

10:43

Дачный дом загорелся в Прионежском районе

09:36

Карельские ученые рассказали о нестыковках при создании памятника поэтессе Ирине Федосовой

09:00

Девятиклассники еще в пяти регионах смогут сдавать экзамены только по двум предметам

08:30

На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

08:00

В Японии военных привлекли на борьбу с косолапыми хищниками

00:10
Сегодня 16:02
В Карелии до конца 2024 года введут в эксплуатацию 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

фото: © Минздрав Карелии / VK

Все здания возводятся по специальному адаптированному под Карелию проекту, разработанному с учетом климатических и территориальных особенностей республики. Такое поручение ранее дал глава региона Артур Парфенчиков. Часть из них уже начала работу, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия

На сегодняшний день новые медицинские пункты уже открыты и принимают пациентов в поселке Пийтсиеки (Суоярвский округ), а также в Матросы и Святозеро (Пряжинский район).

— Все здесь красиво и удобно. Ходим к врачу с удовольствием, — отметила жительница Святозера Валентина Михайловна Абрамова.

Получил лицензию на медицинскую деятельность и скоро откроет двери для посетителей ФАП в Коткозеро Олонецкого района.

ФАПы в поселках Мийнала Суоярвского округа, Пудожгорский и Подпорожье Пудожского района, Пушной Беломорского района – на этапе оснащения оборудованием и лицензирования.

В разной степени строительной готовности 8 врачебных амбулаторий, которые возводят в поселках Шальский Пудожского района, Деревянное, Мелиоративный и Деревянка Прионежского района, Гирвас, Кяппесельга и Кончезеро Кондопожского района, Ильинский Олонецкого района. Все объекты будут сданы до конца года.

Напомним, новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году.

