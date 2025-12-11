172 млн рублей направят на капремонты школ Петрозаводска и Пудожского района

Депутаты поддержали соответствующие поправки в закон о бюджете Карелии на 2026 год
Более 170 млн рублей направят из бюджета Карелии на капремонты школ Петрозаводска и Пудожского района.
Депутаты поддержали соответствующие поправки в закон о бюджете Карелии на 2026 год. Несколько поправок касались выделения дополнительных средств на капитальные ремонты школ: четырех образовательных организаций Петрозаводска – №12, 29, 35 и 43, а также школ п. Кубово и д. Авдеево Пудожского района.
«В целом эти поправки депутатов предполагают выделение 172 млн рублей», - написали в паблике Заксобрания Карелии.
Председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, координатор партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей» Татьяна Тишкова пояснила, что основная часть средств на капитальные ремонты школ выделяется благодаря участию республики в большой федеральной программе, инициированной Президентом Росссии. Однако во многих случаях требуется компенсировать разницу между размером федеральных субсидий и стоимостью всего комплекса необходимых работ.