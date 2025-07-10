175 человек пострадали на минувшей неделе в Карелии от укусов клещей

У жителей Карелии выявлены случаи боррелиоза и энцефалита после укуса клещей.

Клещи продолжают атаковать жителей Карелии. По данным Роспотребнадзора РК, с 13 по 20 июля клещи покусали 175 жителей Карелии, в том числе 28 детей. Это чуть меньше, чем неделей раньше, когда клещи покусали 204 человека. На 20 июля с начала года в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 3469 человек, из них детей — 652.

За минувшую неделю выявлен один новый случай клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита. Всего с начала года выявлено 5 случаев боррелиоза и 12 энцефалита.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех административных территориях республики.

Первое обращение по поводу присасывания клеща в 2025 году зарегистрировано 2 апреля в Пудожском районе.