18 грибников спасли за сезон сотрудники поисковой службы в Карелии

Дорогу домой самостоятельно нашли 22 человека.
По данным Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии, в этом сезоне дорогу домой самостоятельно нашли 22 заблудившихся грибника, ещё 18 вывели спасатели.
За прошедшую неделю сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на поиски людей в Кемском, Олонецком, Прионежском и Лахденпохском районах. Все операции завершились благополучно: большинство заблудившихся сумели выйти из леса самостоятельно, следуя телефонным рекомендациям специалистов.
Ранее сбор ягод и грибов в Карелии едва не обернулся трагедией.