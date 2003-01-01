18-летнего петрозаводчанина накажут за попытку убить знакомого

В Петрозаводске 18-летний молодой человек предстанет перед судом за попытку убийства своего несовершеннолетнего знакомого.
В Петрозаводске 18-летний молодой человек будет наказан за попытку убить своего знакомого в конце мая этого года. В Следственном комитете Карелии рассказали, что расследование возбужденного уголовного дела по статье о покушении на убийство завершено и направлено в суд.
— Следствием установлено, что в конце мая 2025 года в дневное время 18-летний житель Петрозаводска, будучи в длительных неприязненных отношениях со своим несовершеннолетним знакомым, решил умышленно лишить его жизни. Реализуя задуманное, злоумышленник вооружился ножом и подстерег знакомого около подъезда, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Пока потерпевший поднимался по лестнице, фигурант начал его бить кулаками по голове. В это время из одной из квартир вышла женщина и потребовала прекратить избиение.
— Преступный умысел юноши не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам. Он скрылся с места происшествия, а потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, — дополнили в Следкоме.
В тот же день фигуранта задержали, суд избрал мерой пресечения - заключение под стражу.