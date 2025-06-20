18-летнего петрозаводчанина подозревают в сбыте наркотиков

Карельские полицейские задержали юного сотрудника интернет-магазина, где торговали наркотиками.

Оперативная информация о том, что 18-летний житель Петрозаводска причастен к незаконному наркообороту, поступила в полицию Карелии. Она подтвердилась. Петрозаводчанина задержали. Юноша признался в том, что работал в интернет-магазине и получал за неё финансовое вознаграждение.

— Впервые он попробовал зарабатывать таким способом осенью прошлого года в качестве розничного закладчика наркотиков. В мае этого года молодой человек вернулся к незаконным деяниям. Проработав некоторое время закладчиком, он получил «повышение». В его обязанности входило забирать оптовую партию с наркотиком, фасовать её на более мелкие партии и размещать для нижестоящих закладчиков, — рассказали в МВД Карелии.

При осмотре у юноши было изъято 0, 223 грамма наркотика «синтетический гашиш», приобретённого им для личного употребления. Также сотрудники осуществили проверку участков местности, в которых подозреваемый распространил «товар». Полицейскими были обнаружены синтетические наркотические средства общей массой 11, 582 грамм.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о сбыте наркотических средств в крупном размере