Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Минтруд анонсировал расширение конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году

22:00

Карельский спортсмен стал мастером спорта в пулевой стрельбе

21:00

В Карельском зоопарке поселился капибара по имени Бари

20:00

«На улице им не выжить»: в Пудожском районе замерзают маленькие котята

19:00

Университетскую улицу в Петрозаводске отремонтируют

18:30

Артур Парфенчиков поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

18:20

В деревне Вехручей создадут подворье Новодевичьего женского монастыря

18:00

Жительница Кондопоги представит Карелию на федеральном конкурсе «Серебряный старт»

17:40

В России частично ограничивают работу иностранных мессенджеров

17:20

Облачно, без осадков и до +7°С: какая погода ожидается в Карелии 23 октября

17:00

Задолженность горожан перед «РКС – Петрозаводск» превысила 289 млн рублей

16:30

«Автоваз» отзывает более 8 тысяч новых автомобилей «Lada XRAY»

16:20

Пропавший на озере Сандал в Карелии рыбак найден мертвым

16:15

В школе Карелии уволили заведующего столовой после жалоб на качество питания

15:55

Условия семейной ипотеки могут ужесточиться с 1 ноября – успейте купить квартиру сейчас

15:45

Несколько беспилотников уничтожено в Ленобласти

15:25

Житель Заонежья до смерти избил брата своей возлюбленной и выбросил его тело с моста

15:10

Рекордное повышение выплат на детей планируется в 2026 году

14:50

Мужчине, по вине которого прошлой зимой погиб тракторист в Приладожье, вынесли приговор

14:20

В «ПКС-Водоканал» ведутся работы по замене критически важного оборудования

14:00

Начался прием заявок на участие в «Гиперборее-2026»

13:50

Аэропорт Лаппеэнранты в Финляндии может закрыться после потери российского пассажиропотока

13:20

Новые светофоры установят на подъезде к Петрозаводску и в Медвежьегорске

13:00

Авторитетная петербургская академия примет участие в реставрации мозаики в Питкяранте

12:40

Молодые ученые России получат 3 млн рублей без уплаты НДФЛ

12:20

В Петрозаводске открыли новый пешеходный бульвар и набережную

12:10

В столовой школы в Карелии проводят проверку после жалоб на антисанитарию

12:00

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён

11:45

Тренер из Карелии рассказал, как готовит сборную Молдавии к Олимпиаде

11:30

Взрывы прогремят в Кондопожском районе Карелии

11:15

Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»

11:05

Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии

10:50

В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

10:20

Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

10:10

Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

09:50

Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

09:30

В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

09:00

Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

08:40

На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

08:20

В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

08:00

Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

07:40

Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

07:20

Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

07:00

Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

06:40

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10
18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске
Сегодня 09:25 Криминал
В карельской столице двух юных закладчиков задержали с поличным.

В Петрозаводске полицейские задержали двоих молодых людей 2007 года рождения, подозреваемых в незаконной торговле наркотиками. Оперативники поймали их с поличным в лесополосе города, где юноши делали тайники—«закладки».

В ходе обыска полиция изъяла наркотические вещества из четырех тайников. Общий вес изъятого составил 3,791 грамма. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик. При обыске по месту жительства подозреваемых было найдено еще 5,77 граммов синтетического гашиша.

Как выяснили правоохранители, два года назад эти молодые люди привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда суд вынес мягкий приговор —  условное наказание сроком на четыре года. Парни так и не взялись за ум и продолжили незаконную деятельность.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию за покушение на сбыт запрещенных веществ. Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

