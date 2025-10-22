18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

В карельской столице двух юных закладчиков задержали с поличным.

В Петрозаводске полицейские задержали двоих молодых людей 2007 года рождения, подозреваемых в незаконной торговле наркотиками. Оперативники поймали их с поличным в лесополосе города, где юноши делали тайники—«закладки».

В ходе обыска полиция изъяла наркотические вещества из четырех тайников. Общий вес изъятого составил 3,791 грамма. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик. При обыске по месту жительства подозреваемых было найдено еще 5,77 граммов синтетического гашиша.

Как выяснили правоохранители, два года назад эти молодые люди привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Тогда суд вынес мягкий приговор — условное наказание сроком на четыре года. Парни так и не взялись за ум и продолжили незаконную деятельность.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию за покушение на сбыт запрещенных веществ. Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.