18-летний студент из Петрозаводска перевел мошенникам 450 тысяч рублей

В карельской столице молодой человек перечислил аферистам все сбережения своей семьи.

Мошенники обманули двух петрозаводчан — мужчину и молодого человека. Оба случая произошли в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в МВД республики.

44-летний мужчина решил купить в интернете станок для резки плитки. Он нашел объявление о продаже, связался с продавцом и перевел 51 800 рублей в качестве предоплаты, включая доставку из Подольска. После перевода деньги продавец пропал, станок так и не был доставлен.

Вторым пострадавшим стал 18-летний студент. Ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка. Собеседник сообщил, что родители юноши хранят незарегистрированные деньги и могут быть причастны к преступной деятельности.

Студенту велели срочно зарегистрировать все семейные сбережения, чтобы снять подозрения, все нужно было держать в тайне. Молодой человек забрал из дома все деньги и через банкомат перевел 450 тысяч рублей на указанный счет. После перевода мошенник удалил всю переписку.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовные дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что с начала года мошенники обманули более полутора тысяч жителей Карелии.