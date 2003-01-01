18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске

Юноша получил травмы, врезавшись в стоявшие на парковке иномарки.

В минувшие выходные возле дома № 29 по улице Краснофлотской в Петрозаводске 18-летний водитель, не имеющий права на управление автомобилем, устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в ГАИ карельской столицы.

— При проезде нерегулируемого перекрёстка юноша не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили Opel и Skoda, — рассказали там.

В результате аварии молодой человек получил травмы, а транспортные средства — механические повреждения.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются сотрудниками дорожной полиции.

