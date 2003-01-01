18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

Аферисты позвонили жительнице Петрозаводска в День ее рождения и убедили девушку отдать все сбережения семьи.

Юная жительница карельской столицы перевела мошенникам 2 177 000 рублей. Деньги принадлежали ее матери — девушка втайне от родных опустошила счет после общения с «сотрудниками финансового комитета и ФСБ». Об этом сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в день совершеннолетия девушки. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником финансового комитета, и рассказал о подозрительной активности на счетах. Затем общение продолжилось в мессенджерах, где злоумышленники убедили ее, что для сохранности сбережений все деньги семьи нужно перевести на «специальные счета для декларирования». Всю сумму обещали вернуть позже.

Ночью девушка взяла банковские карты своей матери, пин-коды от них она знала. Под руководством мошенников юная горожанка перевела сбережения по указанным в переписке реквизитам. Петрозаводчанка ждала возврата средств, но вдруг заметила, что все сообщения в мессенджерах были удалены. Она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция в очередной раз напомнила, что настоящие сотрудники государственных структур не общаются через мессенджеры и не просят переводить деньги на «безопасные счета».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Карелии могут подключить сервис «второй руки» для защиты от мошенников.Если человек захочет перевести деньги или снять наличные, банк пришлет его помощнику уведомление об этой операции. Если операция покажется помощнику подозрительной, он может отклонить ее. Сервис позволит защитить от мошенников пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, подростков.