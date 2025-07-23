182 многодетные семьи бесплатно получили участки земли в Карелии

Семьям дали возможность выбрать участки для строительства жилья и ведения хозяйства.

В этом году в Карелии 182 многодетные семьи получили бесплатные участки земли. С начала этого года семьи из разных районов Карелии получили распоряжения Правительства Карелии и Министерства имущественных и земельных отношений РК о бесплатном предоставлении земельных участков. Семьям дали возможность выбрать участки для строительства жилья и ведения хозяйства. Самыми популярными районами стали Прионежский, Кондопожский и Костомукшский округа.

— Перечень формируется на основании предложений муниципалитетов, которые проводят работу по вовлечению новых участков в хозяйственный оборот. Перечень сейчас содержит сведения о более чем 270 участках и постоянно обновляется с учетом новых территорий, подобранных органами местного самоуправления. Кроме того, земельные участки многодетным передаются не только из муниципальной собственности, но и в порядке очередности постановки семьи на учет, — рассказал министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

После выбора земельного участка многодетной семье необходимо подать заявление с указанием кадастрового номера участка в удобном отделении Многофункционального центра или через портал Госуслуг.

— Если с момента постановки на учет в качестве многодетной семьи, имеющей право на бесплатное получение в собственность земельного участка, изменился состав семьи или персональные данные членов многодетной семьи, то необходимо уведомить об этом Минимущество Карелии. Для этого можно воспользоваться порталом П. С. Госуслуги. Также с помощью запроса на портале П. С. Госуслуги можно узнать номер очереди на предоставление участка. Для этого можно заполнить соответствующую форму и направить обращение в Министерство, — рассказали в пресс-службе правительства.