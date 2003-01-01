19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

Юноша под камерами открыл витрину и взял товары с прилавка.

В Петрозаводске 19-летний парень украл товары из табачного магазина на 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел в одном из бизнес-центров города. Парень рано утром вошел в здание, подошел к торговой точке и забрал электронные сигареты и несколько пачек обычных сигарет. Все его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция быстро нашла подозреваемого и вернула все украденное. Возбуждено уголовное дело о краже. Молодой человек и раньше попадался на кражах, юному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.