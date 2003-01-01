19-летний петрозаводчанин обманом выманил у прохожей деньги и телефон

Молодой человек воспользовался беспомощным положением женщины и похитил у неё гаджет.
19-летний житель Петрозаводска украл у прохожей деньги и телефон, сообщили в МВД по Карелии.
— Неприятный инцидент произошёл в ночное время, когда заявительница с сыном отправились в магазин. Женщине понадобилось перевести деньги со счета на счёт, она обратилась за помощью к незнакомому молодому человеку. Он предложил провести операцию через свой телефон и, когда 3000 рублей оказались у него на счёте, обратно их переводить не стал. Кроме того, на улице он выхватил из рук заявительницы её телефон и убежал, — рассказали там.
Оказавшись в руках сотрудников уголовного розыска, юноша признался, что уже успел потратить украденные деньги. Полицейские изъяли у него телефон и обязались передать его законной владелице. В отношении молодого преступника возбуждены уголовные дела по факту кражи и грабежа.
Ранее мы писали, что петрозаводские правоохранители объявили в розыск 18-летнего Семёна Тиккоева, также подозреваемого в совершении кражи.