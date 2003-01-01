19-летний житель Калевалы угнал и разбил внедорожник

19-летний житель Калевальского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тайно взял ключи и угнал внедорожник своего дяди.
В Калевальском районе возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля, который совершил 19-летний житель поселка. Молодой человек угнал внедорожник своего родного дяди, сообщает МВД Карелии.
Инцидент произошел, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он тайно взял ключи от автомобиля, припаркованного на участке родителей дяди, и прокатился по поселку.
В ходе поездки автомобиль получил значительные повреждения: оторвались два передних локера, машина застряла в придорожной канаве. Для эвакуации внедорожника потребовалась помощь друга с тросом.
После возвращения автомобиля на участок подозреваемый оставил ключи в замке зажигания. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством.
