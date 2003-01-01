19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся

С 3 сентября местонахождение молодого человека остаётся неизвестным.
В Карелии ищут 19-летнего жителя Питкяранты, который в течение 11 дней не выходил на связь. Об этом сообщили в группе регионального отделения поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».
— С 3 сентября 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные, — описали там пропавшего.
По мнению волонтёров, юноша может находиться в Петрозаводске. Любую актуальную информацию о месте его пребывания необходимо сообщить по телефонам: +7-800-700-54-52 и 112.
Ранее мы писали, что в Питкярантском районе продолжаются поиски 80-летней женщины, пропавшей во время похода за грибами.