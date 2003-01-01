19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

Госавтоинспекция Петрозаводска за выходные дни выписала 19 штрафов пешеходам за переход проезжей части в неположенных местах.

За выходные дни в Петрозаводске госавтоинспекция выявила 19 нарушений правил дорожного движения, совершенных пешеходами. Все нарушители переходили проезжую часть в неположенных местах.



В отношении каждого из них составлены административные протоколы, теперь пешеходам предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей.



Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила перехода дороги, выбирать разрешенные места и всегда убеждаться в безопасности перед началом движения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 46 ДТП с пешеходами произошло в Петрозаводске за девять месяцев. На пешеходных переходах города произошло 18 наездов на пешеходов, в которых пострадало 19 человек. Статистика показывает, что более половины всех ДТП с пешеходами совершены по вине водителей транспортных средств.