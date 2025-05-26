19 выпускников из Карелии получили сто баллов на ЕГЭ

13 из них набрали высший балл по химии.
Стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, рассказали в Минобразования Карелии.
100 баллов по химии набрали 13 выпускников из Петрозаводска, Медвежьегорска, Олонца, поселка Пяозерский и Сортавалы.
Одинцова Милена, Лицей №40, Петрозаводск;
Протасеня Даниил, Петрозаводское президентское кадетское училище;
Мухаметшин Тимур, школа №34, Петрозаводск;
Хрылев Павел Алексеевич Медвежьегорская школа имени Александра Фанягина;
Лукина София, школа №1, Олонец;
Ермаченков Иван, Петрозаводское президентское кадетское училище;
Баглюк Полина, Державинский лицей, Петрозаводск;
Арефьев Егор школа №1, Олонец;
Александрова Анастасия, школа №1, Сортавала;
Круглова Мария, школа №1, Сортавала;
Лиуконен Илья, Лицей №1, Петрозаводск;
Леушка Денис, Пяозерская школа;
Жукова Лилия, Гимназия №30, Петрозаводск.
Стобалльники по литературе учатся в Петрозаводске, Олонце, Пряже и Кондопоге.
Абрамова Вилена Александровна, школа №1, Олонец;
Морозова Ксения, Лицей №1, Петрозаводск;
Сергеев Андрей, Лицей №13, Петрозаводск;
Смирнова Софья, школа №8, Кондопога;
Быкова Ульяна, Лицей №1, Петрозаводск;
Захарова Анастасия, Пряжинская школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой.
По истории в этом году 100 баллов не набрал никто, но двое выпускников из Петрозаводска получили 97 баллов.
Ранее стало известно, что половина учеников в Карелии сдали ОГЭ по русскому и иностранным языкам на отлично.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание