19 выпускников из Карелии получили сто баллов на ЕГЭ

13 из них набрали высший балл по химии.

Стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, рассказали в Минобразования Карелии.

100 баллов по химии набрали 13 выпускников из Петрозаводска, Медвежьегорска, Олонца, поселка Пяозерский и Сортавалы.

Одинцова Милена, Лицей №40, Петрозаводск;

Протасеня Даниил, Петрозаводское президентское кадетское училище;

Мухаметшин Тимур, школа №34, Петрозаводск;

Хрылев Павел Алексеевич Медвежьегорская школа имени Александра Фанягина;

Лукина София, школа №1, Олонец;

Ермаченков Иван, Петрозаводское президентское кадетское училище;

Баглюк Полина, Державинский лицей, Петрозаводск;

Арефьев Егор школа №1, Олонец;

Александрова Анастасия, школа №1, Сортавала;

Круглова Мария, школа №1, Сортавала;

Лиуконен Илья, Лицей №1, Петрозаводск;

Леушка Денис, Пяозерская школа;

Жукова Лилия, Гимназия №30, Петрозаводск.

Стобалльники по литературе учатся в Петрозаводске, Олонце, Пряже и Кондопоге.

Абрамова Вилена Александровна, школа №1, Олонец;

Морозова Ксения, Лицей №1, Петрозаводск;

Сергеев Андрей, Лицей №13, Петрозаводск;

Смирнова Софья, школа №8, Кондопога;

Быкова Ульяна, Лицей №1, Петрозаводск;

Захарова Анастасия, Пряжинская школа имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой.

По истории в этом году 100 баллов не набрал никто, но двое выпускников из Петрозаводска получили 97 баллов.

Ранее стало известно, что половина учеников в Карелии сдали ОГЭ по русскому и иностранным языкам на отлично.