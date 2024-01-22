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2 февраля на Международной выставке «Россия» пройдет День карельских ягод

Новости. Общество
13:53, 23 Января 2024
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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В программе праздника – семейные мастер-классы, дегустации, розыгрыши призов, туристических путевок в республику и подарки всем обладателям «ягодных» фамилий.

2 февраля на Международной выставке-форуме «Россия», которую организуют по инициативе Президента страны Владимира Путина, состоится День карельских ягод. Фестиваль пройдёт в Доме Российской Кухни с 15.00 до 19.00.

Каждый час для посетителей выставки будут проводить семейные мастер-классы с последующей дегустацией. Участники смогут приготовить карамель, сорбет, зефир и даже попробовать свои силы в приготовлении шоколадного фонтана. А в основе всех этих блюд будут карельские ягоды.

Гостей выставки угостят ягодным морсом и иван-чаем. Посетители смогут продегустировать продукцию карельских производителей: кооператива «Агроальянс», компаний «Карельское лето», «Мама Карелия», «Экохрум», «АлкоВорлд», «Фрешберри» и «Славмо». Среди «вкусных экспонатов» – мармелад, варенье, зефир, карамель, сорбеты из карельских ягод.

Как отмечают организаторы, особенно в этот день повезёт гостям с «ягодными» фамилиями. 2 февраля их ждут сладкие подарки на стенде Республики Карелия в 75 павильоне. Гостинцы обещают вручить всем Малининым, Калининым, Брусникиным, Клюквиным, Крыжовниковым, Виноградовым и другим обладателям подходящих фамилий – достаточно предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

Кроме того на стенде Карелии будет организована игровая программа для детей. Также посетители стенда смогут получить купон для участия в розыгрыше турпутевок в Карелию, который состоится в 14.00 часов.

С 30 января по 4 февраля в 48 павильоне вновь будет представлена продукция сельхозпроизводителей республики. Дирекция ВДНХ высоко оценила уровень организации фермерской ярмарки с карельскими товарами в декабре, поэтому предложила её участникам ещё раз порадовать гостей выставки своим богатым ассортиментом. В эти дни посетители смогут продегустировать и приобрести рыбные и ягодные деликатесы – варенье из карельских ягод, основы для морсов, ягодный мармелад и пастилу, соусы и приправы, чернику, бруснику и клюкву в шоколадной глазури. Среди гостей разыграют призы.

Напомним, что на выставке-форуме «Россия» представлены достижения всех субъектов страны. Экспозицию Карелии можно увидеть ежедневно в павильоне № 75 на ВДНХ.

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