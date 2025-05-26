2 июня в Стамбуле пройдут прямые переговоры России и Украины

При этом представители Европы не будут присутствовать на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что 2 июня американская сторона обсудит Украину с советниками по нацбезопасности евротройки – Германии, Франции и Великобритании. Об этом пишут «Ведомости».

«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», – сказал Песков.

Напомним, российская и украинские стороны уже подготовили меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.