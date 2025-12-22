20-летний водитель разбил авто при ударе об столб в Петрозаводске

В ГАИ по городу рассказали о последствиях встречи автомобиля ВАЗ и опоры освещения на Первомайском проспекте.
Сегодня, 23 декабря, в 03:00 возле дома № 76 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в фонарный столб, сообщили в ГАИ по городу.
— В результате происшествия транспортное средство и опора уличного освещения получили механические повреждения, травмирован 20-летний пассажир автомобиля, — рассказали в ведомстве.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее мы писали, что в деревне Кривцы Пудожского района лесовоз врезался в дерево. Транспортное средство получило повреждения радиаторной решётки, фары и стёкол.