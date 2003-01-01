20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

В правительстве Карелии назвали школы, которые ждет капитальный ремонт в ближайшие три года.
В будущем году капитальный ремонт начнется в восьми школах Карелии. Об этом на своей странице в ВК сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
— 3 школы — Матросскую, Кепскую и Подужемскую — отремонтируем в 2026 году. В 5-ти школах начнем обновление в 2026, а завершим работы в 2027 году. Это Сортавальская школа № 6, Беломорская № 1, Муезерская, а также Петрозаводская школа № 48 и Петровский дворец, — уточнил глава Карелии.
Еще в 12 школах к капремонту приступят в 2027 году. Это школы № 5 и № 6 Сегежи, № 32 Петрозаводска, Толвуйская, Сосновецкая, Кривопорожская, Хаапалампинская, Кааламская, Туокслахтинская школы, школы в поселках Пудожгорский, Шальский и школа № 7 поселка Хелюля.
В 2026 году ремонт ждет и 5 детских садов Карелии. В списке «Родничок» в поселке Пиндуши, детсад № 23 в Сортавале, детсад № 91, № 15, № 34 в Петрозаводске.
Школы и детские сады обновляют в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья». Напомним, в этом году в Карелии продолжается капремонт 14 школ.