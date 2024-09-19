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20 тысяч жителей Карелии, достигших 80-летнего возраста, получают повышенную пенсию

Новости. Общество
18:00, 01 Октября 2024
фото: © YakobchukOlena / istockphoto

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Пенсионеру, достигшему 80-летия делается перерасчет сразу, никуда ходить и писать заявление не надо.

Пенсионерам, достигшим 80 лет, Отделение Социального фонда России по Карелии повышает фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза. В Карелии удвоенную фиксированную выплату получают 20 тысяч пенсионеров старше 80 лет.

В фонде напомнили, что фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая гарантирована государством и не зависит от стажа, зарплаты и суммы уплаченных страховых взносов.

С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8134 рубля, соответственно, повышенная фиксированная выплата пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, — 16 269 рублей в месяц. Если у пенсионера есть необходимый стаж в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, то удвоенный размер фиксированной выплаты составит 21 150 рублей, а у пенсионеров, имеющих стаж на Крайнем Севере — 24 404 рубля.

Отделение Социального фонда по Карелии  производит перерасчет в проактивном режиме, то есть пенсионеру, достигшему 80-летия, не нужно никуда обращаться. Выплата пенсии с учётом повышения осуществляется в следующем месяце после юбилея.

Например, пенсионер отметил 80-летие 15 октября. Повышенная пенсия будет перечислена ему в ноябре с доплатой за вторую половину октября. Далее пенсия с учетом двойной фиксированной выплаты будет перечисляться ежемесячно.  

Данное повышение касается только получателей страховой пенсии по старости или по инвалидности второй или третьей группы. Получатели социальных пенсий, пенсий по потере кормильца по закону не могут претендовать на эту прибавку. Жители республики с инвалидностью первой группы получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.

В соответствии с изменениями в законодательстве, с 1 января 2025 года в состав пенсии граждан, достигших возраста 80 лет,  будет включена надбавка в размере 1200 рублей с районным коэффициентом. Сейчас такая надбавка устанавливается 80-летнему пенсионеру, за которыми ухаживает трудоспособный неработающий человек. Начиная с 2025 года оформление ухода не потребуется, а надбавка будет устанавливаться Отделением СФР по Карелии беззаявительно.

Получить консультацию можно по телефону контакт-центра ОСФР по Карелии 8-800-200-07-57 по будням с 08.45 до 17.00. Звонок бесплатный.

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