В Медвежьегорском районе мужчина вынес 200 литров топлива с работы

Топливо предназначалось для рабочей техники предприятия, где мужчина работал.
В Медвежьегорском районе 35-летний мужчина украл 200 литров дизельного топлива, которое предназначалось для рабочей техники предприятия, где он работает, об этом рассказали в полиции республики. Известно, что подозреваемый во всем признался, раскаялся, ранее он уже привлекался за подобные преступления. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
— Полицейские установили, что к хищению причастен 35-летний житель республики, работник одного из предприятий. В его обязанности входило заправлять топливом рабочую технику. По версии полиции, вместо необходимых 150 литров мужчина заправлял лишь часть — треть необходимого топлива он сливал в канистру, убирал в личный автомобиль, а затем использовал похищенное в личных целях. Всего таким способом гражданин за несколько раз похитил 200 литров дизельного топлива, — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.