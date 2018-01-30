Самые значимые события вторника

Профсоюзы Карелии одобрили кандидатов на должность директора крупнейшего санатория республики

Теперь одного из трех предложенных кандидатов должно назначить правительство Карелии.

В Союзе организаций профсоюзов Карелии 29 января состоялось расширенное заседание президиума, посвященное кандидатам на должность генерального директора санаторий "Марциальные воды", сообщает профсоюзный сайт http://prof.karelia.ru. Члены президиума и председатели членских организаций рассмотрели 10 кандидатур, заслушали выступления 8 из них.

В числе соискателей были нынешний ВРИО гендиректора Иван Александров, главный инженер санатория Александр Кривкин, бывший депутат Заксобрания Михаил Мрыхин, бывший руководитель госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виктор Дроздов, главный инженер ООО "Авангард-УК" Владимир Волков, технический директор АО "Пряжинское" Сергей Хаакана, гендиректор Фонда капитального ремонта Карелии Михаил Крюков.

Кандидатом, предложенным правительственной стороной, стала Зоряна Левина, возглавляющая ныне деревообрабатывающее предприятие "Джи Эф Ди Энтерпрайсиз". Было отмечено, что ее кандидатура имеет опыт руководства предприятием, бухгалтер.

Ряд кандидатов готовились к заседанию вместе с профсоюзной стороной, которая является одним из собственников санатория. Наиболее высоко представители профсоюзов оценили выступления Левиной, Дроздова и Кривкина. В ходе голосования мнения членов президиума разделились. Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков предложил провести рейтинговое голосование, в результате которого наибольшее количество голосов набрали три кандидатуры: Зоряна Левина, Виктор Дроздов и Александр Кривкин.

Результаты голосования и резюме всех трех претендентов будут переданы другому собственнику – правительству Карелии для окончательного назначения одного из кандидатов на должность.

Напомним, что вопрос о смене руководителя санатория был поднят правительством в ноябре 2017 года. Тогда кандидатура, представленная правительством, вызвала откровенное неодобрение профсоюзной стороны и одобрения не получила.

СРОЧНО: Верховный суд Карелии не стал менять приговор Алиханову

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор известному политику и предпринимателю Девлету Алиханову.

Такое решение приняла коллегия по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб защитников Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный городским судом.

Адвокаты просили Верховный суд Карелии как высшую инстанцию отменить приговор и оправдать Алиханова за отсутствием в деле состава и события преступления.

Сам Алиханов участвовал в заседании посредством видеосвязи. Адвокаты просили, чтобы он присутствовал в суде лично, но им было отказано в ходатайстве.

Кроме этого, коллегия по уголовным делам отказалась возвращать дело в суд первой инстанции, а также вызывать в суд и допрашивать свидетелей.

В итоге суд отказался удовлетворять жалобы защитников и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Девлета Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила также учесть в качестве отбытого наказания срок нахождения под стражей с 3 февраля 2015 года. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав выплатить мэрии 8 млн рублей.

По мнению президента Адвокатской палаты Карелии Михаила Ямчитского, который защищает Девлета Алиханова в суде, вынесенный приговор является необоснованным и незаконным.

"В приговоре речь идет о том, что имущество приобреталось по заниженной на 8 миллионов рублей цене. Тогда хочется спросить, а при чем тут Алиханов, если он не был приобретателем и собственником этих помещений и даже до сих пор им не стал? - прокомментировал Михаил Ямчитский. - К процедуре оценки помещений Алиханов также никакого отношения не имел. Как и к проведению аукциона, и к определению начальной цены. Все эти вопросы регулируются законом, все это делала администрация Петрозаводска. Выводы суда, что Алиханов это каким-то образом организовал, не подтверждаются материалами дела. Ни руководитель карельского филиала Сбербанка, ни тогдашний мэр города Виктор Масляков не подтверждают, что Алиханов их о чем-то просил. Оценщик вообще говорит о том, что она Алиханова никогда не видела.

На самом деле точно так же муниципальное имущество приватизировалось на всем Северо-Западе, в Петербурге, Мурманске, Новгороде. Там точно так же с учетом обременения арендой выставлялось имущество на аукцион и примерно в тоже время. То есть это не кто-то в Петрозаводске злонамеренно решил эти помещения вдруг приватизировать. Это было требование тогдашнего законодательства – выставлять все не используемое для нужд муниципалитета имущество на приватизацию. Алиханов к этому опять же никакого отношения не имеет, как и ко всей сделке".

фото: Николай Бакинов (справа)

СРОЧНО: Борцу с ''Невским пассажем'' стало плохо в зале суда

Одному из борцов с пристройкой ''Невский пассаж'' в Петрозаводске Николаю Бакинову стало плохо в зале суда, ему вызвали ''скорую''.

После перерыва в Петрозаводском городском суде возобновилось рассмотрение коллективного иска борцов с "Невским пассажем'' о возмещении морального вреда за неисполнение решения о сносе пристройки. Напомним, иски предъявлены к бизнесменам Цмугуновым, Минфину РФ в лице управления Федерального казначейства РК, УФССП России по Карелии и ФССП России. Истцами выступают Николай и Ольга Бакиновы (требуют 1 млн рублей), а также Михаил Гошкиев (500 тысяч рублей).

Кроме того, к участию в деле в качестве третьего лица, заявившего самостоятельные требования, была привлечена Ольга Исаева. Она требует с ответчиков в общей сложности 400 тысяч рублей.

После перерыва стороны перешли к прениям. Однако в какой-то момент истец Николай Бакинов попросил у суда разрешения выйти из зала, поскольку почувствовал себя плохо.

''Вот, до чего вы доводите людей'', - отметил Михаил Гошкиев, обращаясь к представителям ответчиков.

А через несколько минут Николай Бакинов попросил вызвать ему скорую помощь. В настоящее время он дожидается медиков в коридоре суда, прения продолжаются.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

Мужчина убил отца, его труп нашли в центре Петрозаводска

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого нашли на улице "Правды".

По версии следствия, вечером 29 января между мужчиной и его взрослым сыном произошел конфликт, в ходе которого родственники сначала конфликтовали дома, а затем переместились на улицу, где сын ножом причинил отцу множественные колото-резаные ранения.

"В результате потерпевший скончался на месте происшествия, его сын задержан", отметили в пресс-службе Следственного управления СК по РФ.

Ранее "Столица на Онего" писала, что в понедельник вечером недалеко от Крестовоздвиженской церкви было обнаружено тело полуголого мужчины.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина похитил 100 тысяч рублей из банкомата

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в хищении 100 тысяч рублей из банкомата, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, 27 января в полицию обратился житель Петрозаводска с сообщением, что с его банковского счёта пропали деньги. 8 января в одном из торговых центров мужчина попытался снять 100 тысяч рублей через банкомат. Не дождавшись, когда аппарат отсчитает нужную сумму, мужчина ушёл. Деньги были похищены следующим клиентом банкомата.

В совершении преступления подозревается неустановленный гражданин, запечатленный на видеозаписи.

Отдел полиции УМВД по Петрозаводску просит всех, кто узнал мужчину, сообщить сведения о нем по телефонам: 8(8142)73-91-70, 73-91-54 или +7-953-532-49-59. Конфиденциальность гарантируется.

Тело убитого мужчины обнаружено в центре Петрозаводска

В Петрозаводске на улице "Правды" обнаружено тело убитого мужчины.

В понедельник вечером на улице "Правды" недалеко от Крестовоздвиженской церкви было обнаружено тело полуголого мужчины, сообщают очевидцы. На месте работали правоохранительные органы и эксперты-криминалисты.

В карельском управлении следственного комитета пояснили, что смерть мужчины носит криминальный характер.

Осужденная экс-заммэра Петрозаводска Евгения Сухорукова признана банкротом

Арбитражный суд Карелии признал банкротом бывшего заместителя мэра Петрозаводска Евгению Сухорукову, с которой ранее городской суд взыскал 57,8 млн рублей в качестве компенсации ущерба за незаконную передачу земли коммерческой фирме.

"Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление Сухоруковой, признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества", - сообщает ТАСС. По словам представителя суда, арбитраж назначил финансового управляющего по делу о банкротстве. Его отчет Арбитражный суд республики заслушает 1 марта.

Ранее сообщалось, в 2015 году суд признал Сухорукову виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в сентябре 2012 года Сухорукова, исполняя обязанности главы администрации Прионежского района Карелии, незаконно передала участки земли сельхозназначения под строительство коттеджного поселка. Руководствуясь постановлением Сухоруковой, коммерческая компания начала строительство. В результате окружающей среде был причинен ущерб на 57,8 млн рублей.

В апреле 2016 года Петрозаводский городской суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокурора Карелии о взыскании с женщины ущерба в 57,8 млн рублей.

Сухорукову назначили на пост заместителя мэра Петрозаводска в ноябре 2013 года. Она уволилась из городской администрации 25 декабря 2015 года, сразу после отставки мэра Петрозаводска Галины Ширшиной.

Пойманная на коррупции Камирова покидает консерваторию Петрозаводска

Бывший проректор Петрозаводской консерватории Антонина Камирова, получившая после приговора суда должность советника ректора, дорабатывает на этом посту последние дни.

Как стало известно "Вестям Карелии", 29 января и.о. ректора учреждения Владимир Соловье подписал приказ об увольнении Камировой с 1 февраля.

В прошлом году она была осуждена за покушение на дачу взятки, суд приговорил ее к штрафу в размере 3 млн. рублей, который она оплатила.

Подробнее читайте в материале издания.

Руководитель УФНС по Карелии может оставить свой пост

По имеющейся информации, Москва не планирует продлевать заканчивающийся уже в феврале очередной контракт с Вячеславом Масалкиным.

Как стало известно "Вестям Карелии", в республике ожидается очередная серьезная кадровая перемена. По информации издания, в этот раз тучи сгустились над руководителем Управления федеральной налоговой службы по РК Вячеславом Масалкиным.

Он возглавил налоговое ведомство в январе 2012 года, сменив на этом посту назначенца из Республики Коми Александра Гнедых. Кто заменит Масалкина, пока неизвестно.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

ВИДЕО: Тюлень похвастался добычей на Белом море в Карелии

Жительница Беломорска сняла на видео тюленя.

"С Октябрьского моста наблюдала увлекательное зрелище. Тюлень поймал большую красную рыбину и лакомился ей. Причём делал это на публику", - написала Татьяна Каньшиева под видео.

По ее словам, ролик снят в Беломорске 29 января 2018 года.

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