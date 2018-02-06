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Новости. Погода
07:05, 06 Февраля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 февраля

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05.02.18 07:05
В Карелии в понедельник ожидается метель
04.02.18 17:00
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снег, -10 ° …-9 ° 5 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 88%
день Небольшой снег, -10 ° …-8 ° 5 м/с В 754 мм.рт.ст. 81%
вечер Небольшой снег, -12 ° …-10 ° 4 м/с ЮВ 757 мм.рт.ст. 80%
ночь Небольшой снег, -14 ° …-13 ° 3 м/с ЮВ 757 мм.рт.ст. 80%

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