Погода в Петрозаводске сегодня, 6 февраля

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -10 ° …-9 °
|5 м/с
|СВ
|753 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Небольшой снег, -10 ° …-8 °
|5 м/с
|В
|754 мм.рт.ст.
|81%
|вечер
|Небольшой снег, -12 ° …-10 °
|4 м/с
|ЮВ
|757 мм.рт.ст.
|80%
|ночь
|Небольшой снег, -14 ° …-13 °
|3 м/с
|ЮВ
|757 мм.рт.ст.
|80%
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 19:40
31.01.2018, 20:20
04.02.2018, 15:38
Аналитика
05.02.2018 10:35
Обществоведение
Депутат Петросовета предлагает благоустроить одну из самых проходимых территорий большого петрозаводского района.
05.02.2018 10:30
01.02.2018 09:59
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
Чтиво
05.02.2018 09:01
Без политики
За что жители России и Карелии ценят корейский автомобиль?
02.02.2018 10:10
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии