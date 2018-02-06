Все, что случилось сегодня

Следком возбудил дело о мошенничестве на 1,4 млн рублей при расселении аварийного жилья в Кондопоге

В Карелии расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве многоквартирного дома в Кондопоге.

В 2013 году администрацией городского поселения подписан акт приемки выполненных работ и обществу с ограниченной ответственностью произведена оплата.

"Однако в ходе эксплуатации жилого дома выявлены различные дефекты, допущенные при строительстве, тем самым установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму не менее 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Карелии.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из учредителей строительной организации, в отношении которого подготовлены материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные прокуратурой Кондопожского района, и материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Карелии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания "Черника", с 2011 по 2013 годы действующим замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох был соучредителем ООО "Карельская строительно-монтажная компания". В июне 2013 года написал заявление о выходе из состава учредителей. Позже компания была ликвидирована.

фото: фото Игоря Подгорного - ИТАР ТАСС

Дело о гибели детей на Сямозере направили в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, в числе фигурантов уголовного дела - бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

По версии следствия, директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" совместно с начальником принадлежащего обществу детского оздоровительного лагеря и еще с двумя работниками учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера Сямозеро Республики Карелия на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. При этом дети не были обеспеченны спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий должностных лиц выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и его заместитель, будучи осведомленными о наличии в лагере многочисленных нарушений, надлежащих мер по пресечению последствий оказания его сотрудниками опасных для жизни и здоровья услуг вплоть до приостановления деятельности учреждения не приняли, выдав в июне 2016 года заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, тем самым допустив наступление указанных тяжких последствий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия.

Напомним, ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: http://fotokto.ru/photo/view/3681230.html

"Бросили людей на произвол судьбы, мы не живем, а выживаем"

Жители Муезерского района написали открытое письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову.

В социальной сети ВКонтакте есть паблик, куда жители Карелии пишут открытые обращения, наказы и жалобы главе республики Артуру Парфенчикову. Как отмечают создатели странички, - общественники и неравнодушные жители, - ее цель – оказать помощь органам власти. Впрочем, никакой реакции от чиновников на эти обращения не наблюдается. Видимо, они не считают этот канал "официальным".

Тем не менее, "стена плача" полна сообщений из самых разных уголков Карелии. Одно из последних посланий Артуру Парфенчикову касается ситуации в Муезерском районе:

"Пишу от имени жителей п. Тумба, Муезерского района. Бросили людей на произвол судьбы, в посёлке живут в основном пенсионеры. У нас нет никакого сообщения с районом, автобус давно не ходит, в больницу не попасть, за поездку частнику надо заплатить больше 3000 р. Поезд у нас ходит 2 раза в неделю, слава богу, что ходит. Но и здесь проблем хватает. Жд станция находится в 2 км от посёлка, вокзала давно нет, раньше был сараюшка, в котором можно было спрятаться от непогоды, теперь и его нет. К нам ходит пригородный поезд Суккозеро - Лендеры. Поезд проходит мимо посёлка, несколько лет назад обращались к руководству РЖД, чтоб сделали остановку в самом посёлке, но пришёл отказ: для того, чтоб сделать остановку, нужна платформа, семафор и т.д. Цена вопроса - несколько миллионов рублей, которых у местной администрации нет. Хотя на нашей станции Суун нет никакого перрона, т.к. поезд раньше приходил на 1 путь, а когда закрыли станцию, разобрали пути, оставив только второй, естественно, без всякой платформы. Сейчас подходы к вагону никто не чистит, нет освещения, да и дорога к станции чистится плохо. Из Суккозера поезд приходит в 7.20 утра, чтоб встретить кого-то, не всегда можно подъехать на машине из-за нечищенной дороги, приходится машину оставлять на центральной дороге и метров 250-300 пробираться по снегу, по колено, по лесу и ждать поезд в темноте на улице, рискуя встретить волков. Помогите нам добиться от РЖД остановки поезда в посёлке. Тем более, путейцы садятся в посёлке, для них можно останавливаться, а для жителей - нет. Мы отработали по 30-40 лет, а сейчас не живём, а выживаем.

Помогите нам!".

Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение гражданского иска прокуратуры к финской религиозной организации Jehovan todistaja (Свидетели Иеговы*).

Исковое заявление направленов суд за подписью зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.

Напомним, организация Свидетели Иеговы "Петрозаводск" располагалась по адресу пр.Первомайский, 52. В 2016 году она была оштрафована за распространение экстремистских материалов на 50 тысяч рублей. В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года.

Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре считают, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы с целью возможного продолжения противоправной деятельности.

Прокуратура просит признать договор пожертвования ничтожным, а за нежилым помещением на пр.Первомайском, 52 признать право федеральной собственности.

Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.

Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Прокуратура Карелии начала проверку в связи с насильственной смертью годовалой девочки в селе Деревянное Прионежского района.

Ранее стало известно, что 4 февраля в Деревянном была убита годовалая девочка. По версии следствия, преступление совершил 27-летний отец ребенка, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося СУ СК возбудил уголовное дело, подозреваемый был задержан.

В прокуратуре Карелии сообщили, что расследование дела взято на особый контроль.

В надзорном ведомстве также отметили, что годовалая девочка была передана на воспитание своему отцу в ноябре 2017 года. Это его родная дочь, которую он растил вместе со своей матерью, бабушкой ребенка. При этом в ведомстве не стали сообщать, где девочка находилась ранее, при каких обстоятельствах была передана отцу и где ее мама.

"Одновременно прокуратура в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей и семейного законодательства должностными лицами медицинских учреждений, учреждений государственной регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления Прионежского района и г. Петрозаводска", - сообщили в ведомстве.

По итогам этой работы прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц этих учреждений и рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Карелии пьяный мужчина убил свою годовалую дочь

Житель села Деревянное (Прионежский район) подозревается в убийстве своей годовалой дочери, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Преступление было совершено 4 февраля.

По версии следствия, 27-летний подозреваемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, "причинил телесные повреждения своей годовалой дочери, от которых девочка скончалась на месте происшествия", сказано в сообщении СУ СК.

Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в Следственном комитете. - По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего".

Отцу девочки может грозить до 20 лет лишения свободы.

Гипермаркет ЦСК раздаст 100 миллионов ЦСК-рублей

Сеть строительных гипермаркетов ЦСК запускает 10 февраля грандиозную акцию "ЦСК деньги".

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ВИДЕО: На улице Шотмана иномарки устроили жесткую аварию

В Петрозаводске на нижнем Чапаевском кольце произошло ДТП, в котором получила травмы 30-летняя женщина, ей оказана разовая медицинская помощь, сообщили в ГИБДД города.

В минувший понедельник 5 февраля в 21.10 на улице Шотмана, на нижнем Чапаевском кольце, 23-летний водитель Renault Megane мчался со стороны площади Гагарина, пытаясь проскочить перекресток при смене сигналов светофора, но не успел.

На пути Renault встал Ford Fiesta, за рулем которого находилась 30-летняя жительница Питкяранты, начавшая движение в сторону ул.Чапаева на разрешающий сигнал светофора.

В результате Renault на полном ходу протаранил Ford, который от удара развернуло на 180 градусов.

В ДТП получила травмы девушка-водитель Ford Fiesta. Ей была оказана разовая медицинская помощь.

Чудом удалось избежать наезда и пешеходам, пересекавшим дорогу по регулируемому переходу.

Экс-соратник замминистра строительства Карелии задержан после обысков в ведомстве

Сотрудники УФСБ Карелии провели обыски в Минстрое и Управлении капитального строительства республики, после чего был задержан бывший директор строительной компании, возводившей дом для расселения аварийного жилья.

Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", в ходе обысков 5 февраля чекисты изъяли документы, касающиеся строительства для переселенцев из аварийного жилья двухэтажного дома №26а по улице М.Горького в Кондопоге. Дом был сдан в канун 2014 года и скоро начал разваливаться. По заключению экспертов, он не пригоден для проживания.

Как сообщили газете сотрудник Минстроя, особое внимание оперативники УФСБ уделили заместителю министра строительства Дмитрию Гороху и и.о.начальника УКСа Александру Терезу. Они были учредителями ООО "Карельская строительно-монтажная компания", которое строило дом.

Директором компании был Сергей Никольский, хороший знакомый Гороха. После обысков Никольский был задержан.

Подробности – по ссылке.

Стало известно, за сколько было куплено здание, которое принадлежит запрещенным в РФ "Свидетелям Иеговы"

В городском суде Петрозаводска огласили сумму, за которую было куплено помещение, в котором находился филиал запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

"Пятого февраля 2018 года в адрес суда обратилось юридическое лицо по законодательству Королевства Норвегия "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные ходатайства. В заявлении указывается, что 8 января 1998 года заявитель на основании договора купли-продажи приобрел у ЗАО "СТМ" нежилую пристройку к зданию на пр. Первомайском, 52", - сказала судья Наталья Курчавова.

Как следует из материалов дела, организация "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" приобрело в 1998 году помещение в Петрозаводске за 150 тысяч долларов США. В апреле 2007 года помещение было пожертвовано карельскому филиалу религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ в 2017 году.

Петрозаводская организация принадлежащее помещение подарило финской организации Jehovan todistaja, утратив право на имущество в марте 2017 года.

В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года. Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

В прокуратуре считают, что организации заключили договор, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации "Свидетели Иеговы" с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

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