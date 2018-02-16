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Новости. Погода
07:05, 16 Февраля 2018

Прогноз погоды на пятницу

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снег, -16 ° …-11 ° 1 м/с ЮВ 764 мм.рт.ст. 86%
день Снег, -10 ° …-8 ° 1 м/с ЮВ 762 мм.рт.ст. 89%
вечер Небольшой снег, -10 ° …-9 ° 0 м/с ЮВ 762 мм.рт.ст. 89%
ночь Небольшой снег, -11 ° …-10 ° 0 м/с Ю 761 мм.рт.ст. 89%

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