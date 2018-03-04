Погода в Петрозаводске сегодня, 4 марта

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -15 ° …-11 °
|1 м/с
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|750 мм.рт.ст.
|85%
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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
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