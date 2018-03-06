Чем запомнился этот день

Фужер 2 шт. 170 мл.
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Новости. Хроника дня
22:20, 06 Марта 2018

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Петрозаводск получит 50 млн рублей на дороги от властей Карелии

Министр транспорта Карелии распределил субсидии из дорожного фонда республики, предоставляемые в 2018 году муниципальным образованиям на дороги.

Всего на эти цели выделены 150 млн рублей. Из этой суммы 50 млн 561 тыс. рублей получит Петрозаводск. Деньги направят на содержание дорог и проектирование объектов дорожного хозяйства.

Костомукша на дороги получит 7 млн рублей, Беломорск - 4,5 млн рублей, Кондопога - 7,1 млн рублей, Медвежьегорск - 11,2 млн рублей, Суоярви - 4,7 млн рублей.

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Скрывающийся в Финляндии Василий Попов сфотографировался с известным комментатором

Бизнесмен Василий Попов, который в России подвергся уголовному преследованию и после этого уехал в Финляндию, сфотографировался с комментатором Дмитрием Губерниевым.

"Встретились тут", - прокомментировал он фото в Facebook.

В городе Контиолахти, который находится недалеко от приграничного Йоэнсуу, в ближайшие дни начнется этап кубка мира по биатлону.

Напомним, политик и бизнесмен Василий Попов переехал в Финляндию в марте 2015 году. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска по обвинению в мошенничестве по делу "Петропита". Попов отрицает все обвинения и считает, что является жертвой политических гонений.

В феврале 2017 года Попов получил политубежище в Финляндии. Миграционная служба пришла к выводу, что у Попова имеются основания опасаться "преследований на своей родине". Убежище ему предоставили на 4 года.

В апреле Попова задержали в Испании, где он отдыхал на Канарских островах и поместили под стражу, а позже отпустили на свободу.

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Студентов ПетрГУ заманивают на выборы, обещая сотни тысяч рублей общежитиям

В Карелии студентам ПетрГУ предлагают посетить выборы президента 18 марта, чтобы участвовать в конкурсе на самую большую явку среди общежитий вуза.

В частности, студентов экономического факультета просят рассказать "активистам", где они собираются голосовать в Петрозаводске или за его пределами.

"В этом году в честь выборов среди общежитий проводится конкурс явок – суть его в том, что три общежития, обеспечивающие наибольший процент явок на выборы получают финансирование на различные нужды и "хотелки" общежития", - отмечается в сообщении.

За первое место общежитие получит 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей.

При этом в уведомлениях отдельно отмечается, что студентов не призывают голосовать за какого-либо конкретного кандидата, а предлагают сходить на выборы "выразить свою гражданскую позицию."

В сообщениях уточняется адрес участковой избирательной комиссии на ул. Ломоносова, дом №26 (в этом здании располагается юридический факультет ПетрГУ).

В университете не опровергли данную информацию, но и не подтвердили, пообещав, позже прокомментировать данный конкурс.

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ВИДЕО: Грузовик и легковушка столкнулись в Петрозаводске

Авария произошла на Карельском проспекте во вторник утром.

ДТП произошло в 10.50 после съезда с Кукковского кольца. Информация о пострадавших уточняется.

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"Женщина остается для нас источником жизненной энергии"

Гендиректор АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" Юрий Азаров поздравил женщин с 8 марта.

"От имени мужчин АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" сердечно поздравляю наших любимых женщин - сотрудниц предприятия - с чудесным весенним праздником – 8 Марта!

В этот день мы признаемся, что восхищаемся не только вашими высокими профессиональными качествами, но и воздаем должное вашей красоте, умению окружать нас добротой, создавать хорошее настроение и атмосферу уюта в доме.

Женщина остается для нас источником жизненной энергии, коллегой, способной поддержать в любую, самую трудную минуту.

В канун 8 марта желаю вам и всем женщинам Карелии крепкого здоровья, радости, поддержки со стороны близких и друзей, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении Юрия Азарова.

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"Приход в биатлонную власть Драчева сулит республике очень хорошие перспективы"

Автор "Столицы на Онего" Павел Соколов – о том, грозит ли Карелии биатлонный бум в случае, если Союз биатлонистов России возглавит уроженец Петрозаводска Владимир Драчев.

Драчев решил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР. При этом он подчеркнул, что в биатлоне необходимы кардинальные изменения.

"У меня сформирована команда и есть программа развития биатлона", - цитируют кандидата федеральные СМИ.

Уроженец Петрозаводска категорически против иностранных тренеров в сборной России. Что же касается спортсменов, то он считает, что в основной команде обязательно должна происходить ротация, дабы спортсмены, которые сразу не пробились в лучшие из лучших, получили такую возможность.

Чем это грозит Карелии? Учитывая, что наш спорт - это командно-административная система – многим хорошим. Но, при одном условии: если Драчев не забыл, где родился, помнит Петрозаводск и Карелию, и ему интересно будет развивать в республике биатлон. На Курган он уже приезжал, с региональным министром спорта Вороновым встречался. Насколько хороши их взаимоотношения – судить тяжело, время покажет. Но, в любом случае, приход в биатлонную власть Драчева сулит республике очень хорошие перспективы. 

Продолжение – по ссылке.

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В Петрозаводске уже начали продавать мимозу к 8 Марта

Первые торговцы с ветками мимозы появились на Древлянке.

В минувший понедельник 5 марта вечером на бульваре Интернационалистов, несмотря на мороз, началась торговля весенними цветами к 8 Марта.

Большую пушистую ветку мимозы предлагали купить за 200 рублей, чуть поменьше можно было приобрести за 150 рублей.

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Более 40% вакансий в Карелии приходится на Петрозаводск

Безработные жители республики вынуждены переезжать в карельскую столицу, чтобы обеспечить себя трудом и деньгами.

По состоянию на первое января текущего года в Службе занятости населения имелось 3850 вакантных рабочих мест. Это на 1,3% меньше, чем в период начала прошлого года (3899 вакансий).

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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В России общая сумма взяток возросла до 6,7 млрд рублей

За 2017 год общая сумма выявленных взяток в России выросла в три раза.

В 2017 году она составила 6,7 млрд руб. В 2016 году общая сумма взяток была 2,3 млрд руб. В начале декабря Юрий Чайка заявлял, что ущерб от коррупционных преступлений в России с 2015 по 2017 год превысил 148 млрд руб.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник 6 марта.

9.00 – в спортивном комплексе "Луми" пройдет первенство по фигурному катанию "Весенняя карусель".

10.00 – на набережной Онежского озера в Петрозаводске стартует Международный зимний кайт-марафон "ТрансОнего". Чемпионата мира по сноукайтингу пройдет в Петрозаводске и в Медвежьегорске с 6-10 марта.

10.10 – на территории Республиканского спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске (Курганский проезд, 3) состоятся Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров.

12.00 – в Петрозаводске на ул. Ленинградской, 6-Б состоится торжественное открытие детского сада №53. В торжественном мероприятии примет участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

14.00 - в Молодёжном иннопарке ПетрГУ пройдет защита проектов в рамках грантового конкурса социальных проектов "Молодёжный проектный конвейер".

14.30 - в Национальной библиотеке Карелии на ул. Пушкинской, 5 состоится заседание Коллегии министерства культуры республики.

16.00 – во Дворце творчества на ул. Красная, 8 пройдет городская праздничная концертная программа, посвящённая Международному женскому дню, "Свет женщины, прекрасный и высокий".

18.00. Музыкальный театр РК. Концерт Методие Бужора в сопровождении симфонического оркестра карельской государственной филармонии, посвященный Международному женскому дню.

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе напр. Первомайском, 4а пройдет Парад хоров "Laulu".

19.00 - в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится концерт "Танцевальная открытка" детских коллективов городского танцевального клуба "РИТМ", посвященный Международному женскому дню 8 марта.

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