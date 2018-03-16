Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

18 МАРТА – БИТВА САЛЮТОВ, РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ И УГОЩЕНИЯ

В Петрозаводске в воскресенье развернется беспрецедентный праздник, на котором можно будет не только отдохнуть, но и получить ценные подарки.

Так, в этот день можно будет бесплатно проехать до избирательных участков на общественном транспорте (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).

В Петрозаводске, Костомукше и Кондопоге состоится конкурс селфи "ФотоВыборы", в котором можно выиграть iPhone X, планшет, ноутбук, велосипед и гироскутер.

В карельской столице пройдут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов, которые создадут настроение и дадут возможность замечательно провести время всей семьёй в центре города. Детей будут угощать мороженым, дарить шарики, а их мамы получат небольшой букет. Разумеется, бесплатно

Вечером на площади Кирова состоится концерт популярного певца Стаса Костюшкина. Зрителям предложат теплый безалкогольный глинтвейн, выпечку и кашу из полевой кухни.

Кульминацией праздника станет самый грандиозный салют в истории Петрозаводска.

В трех районах Карелии почти двадцать населенных пунктов оказались отрезанными из-за снегопада

В Беломорском районе введем режим чрезвычайной ситуации, в Сегежском и Муезерском – режим повышенной готовности.

Накануне вечером в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России глава Карелии Артур Парфенчиков провел экстренное совещание из-за снегопада, обрушившегося на северные районы республики. В некоторых местах выпало до 70 сантиметров снега, отрезанными от мира оказались около двадцати населенных пунктов в трех районах республики.

В данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен в Беломорском районе, где из-за снегопада отрезанными от районного центра оказались 10 населенных пунктов, среди которых Сумский посад, Колежма, Нюхча и другие. В Сегежском и Муезерском районах введен режим повышенной готовности. В Сегежском районе дорожная техника расчищает путь к пяти поселкам, в том числе, к Валдаю, в Муезерском районе прокладывается дорога к трем населенным пунктам.

Всего на федеральных трассах, проходящих по территории республики, работает 101 единица техники. На региональных дорогах в Сегежском районе – 18 единиц, в Беломорском – 12, в Муезерском – 5 единиц. В ходе совещания принято решение о переброске в эти районы дополнительной техники из других районов Карелии. Кроме этого, за помощью обратятся к министерству обороны – расчисткой дорог займется тяжелая техника одной из воинских частей.

Глава республики поставил задачу обеспечить проезд к населенным пунктам до 12 часов 16 марта. В 9 часов утра состоится следующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра сильный снегопад в Карелии завершается. Синоптики уверены, что снег в ближайшее время прекратится. В пятницу, 16 марта сохранится вероятность порывов ветра до 15 метров в секунду.

фото: iz.ru

Участники группы "Пикник", которую через две недели ждут в Петрозаводске, попали в серьезное ДТП

Музыкантов группы "Пикник", которые 1 апреля планировали выступить в Петрозаводске, доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области.

Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня рок-группа должна была выступить в Рязани, но из-за инцидента концерт отменили, сообщила директор концертной площадки Елена Буняшина.

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", - сказал она.

"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - сказал представитель группы Виктор Домбровский.

На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта - в Мурманске, 1 апреля – в Петрозаводске.

"В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния", - пояснил Домбровский.

На сайте газеты "Известия" опубликованы снимки с места происшествия.

ФОТО: "Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдем"

Жители Муезерского района Карелии рассказывают о том, как переживают последствия сильного снегопада.

Жители трех северных районов Карелии – Беломорского, Сегежского и Муезерского пострадали от снегопада, который обрушился на них за последние двое суток.

К сожалению, как это всегда бывает, коммунальные и дорожные службы оказались не готовы к стихии, поэтому около двадцати населенных пунктов оказались отрезанными от районных центров.

В сети появилось множество фотографий и комментариев того, что происходит сейчас на севере Карелии и как жители переживают последствия снегопада.

"Так хорошо чистят дороги, что на выборы, боюсь, не дойдём. У вас тоже так?", - пишут жители Муезерского района в соцсети.

ФОТО и ВИДЕО: По Ключевскому шоссе плывут машины

В Петрозаводске водители пожаловались, что по Ключевскому шоссе трудно проехать – оно превратилось в реку.

В редакцию "Столицы на Онего" водители прислали фото, на которых запечатлели, как выглядело сегодня утром 16 марта Ключевское шоссе.

"Вода течет рекой по Ключевскому шоссе, - написали петрозаводчане, - проезд затруднен, снежная каша на дороге, до работы еле доехали".

Выявлены нарушения, связанные с начислением зарплаты гендиректору Фонда капремонта Карелии

Фонд капитального ремонта Карелии и министерство строительства республики сообщил об устранении нарушений при начислении зарплаты гендиректору Фонда, выявленные Контрольно-счетной палатой.

Об этом представители обеих организаций заявили сегодня на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

Согласно документам Контрольно-счетной палаты, размер среднемесячной начисленной заработной платы гендиректора Фонда за 2015 год составил 61,3 тыс. рублей, за 2016 год – 58, 4 тыс. рублей.

Заработная плата гендиректора состояла из должностного оклада, надбавок за качество выполненных работ в размере 100% и премий в размере 50% оклада.

В ходе проверки было установлено, что в ряде случаев эти выплаты руководитель Фонда получал раньше, чем в Минстрое подписывался указ о премировании. Общая сумма необоснованных выплат составила 65,2 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Петрозаводске полностью перестроят железнодорожный вокзал

Тотальная реконструкция железнодорожного вокзала в Петрозаводске завершится в 2019 году с перестройкой внутренней «начинки» здания и реставрацией исторических фасадов.

Об этом сообщил сегодня главный инженер Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов Виктор Буряк во время визита в столицу Карелии министра транспорта России Максима Соколова.

По словам Буряка, в ходе реконструкции на вокзале появятся павильон для досмотра пассажиров, эскалатор, полностью изменится внутренний облик помещений.

Что еще изменится на ж/д вокзале, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Проект реконструкции улицы Куйбышева обойдется в 25 млн рублей

Министр транспорта России Максим Соколов обсудил с городскими и республиканскими властями проект соединения улицы Куйбышева с набережной Варкауса.

В рамках рабочей поездки в Петрозаводск Максим Соколов побывал на пересечении улиц Куйбышева и Малой Слободской. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник показала, каким образом к 2020 году изменится транспортная артерия, связывающая центр города и жилые районы Первомайский и Октябрьский.

По ее словам, генеральным планом предусмотрено продление улицы Куйбышева от улицы Еремеева до набережной Варкауса с реконструкцией существующего участка от проспекта Ленина до улицы Еремеева.

Реконструкция данного дорожного участка включена в ФЦП по развитию Карелии и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Петрозаводска.

Проектирование будет завершено в 2019 году, а сдать объект планируется к юбилею Республики Карелия. Стоимость проектно-сметной документации составит 25 миллионов рублей.

Как рассказала Ирина Мирошник, существующий участок улицы Куйбышева - от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской (380 метров) - будет реконструирован и расширен до четырех полос. Кроме того, улицу продлят на 720 метров от Малой Слободской до набережной Варкауса. На этом участке будет построен мост.

Проектом будут предусмотрены система водоотведения, устройство дренажной системы дорожной одежды подстилающего слоя, места для стоянки транспорта, в том числе туристических автобусов у района исторической застройки.

Если в Петрозаводске заменить трубы, то воду можно будет пить из-под крана, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым рассказал о качестве воды в Петрозаводске.

Сегодня Петрозаводск с рабочим визитом посетил министр транспорта РФ Максим Соколов. В ходе встречи глава Петрозаводска Ирина Мирошник представила проект строительства дороги Куйбышева-Варкауса .

В диалоге глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался, где на карте-схеме родники.

Мирошник отметила, что на схеме родники не обозначены, так как ни один из них не соответствуют нормам СанПиН.

"Они опасны, ни один родник у нас не соответствует нормативу", - призналась Мирошник.

Парфенчиков ответил, что если в городе заменить трубы, то можно будет пить воду из-под крана.

"Я пью. Я живу на Варкауса, пью воду из-под крана", - сообщил Артур Парфенчиков.

Карельский филиал Россельхозбанка ликвидируется, но останутся операционные офисы

Россельхозбанк объявил о преобразовании Карельского регионального филиала и его внутренних структурных подразделений.

С 11 мая они будут работать в статусе операционных офисов Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка.

В официальном сообщении банка сказано, что реорганизация проводится "в целях повышения качества банковских услуг".

Как теперь будут обслуживаться клиенты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Органы власти Карелии рассматривают возможность внесения изменений в законодательство о бесплатном выделении земельных участков многодетным семьям под строительство жилья. Подробнее

Из-за ухудшения погодных условий – метелей и снегопадов в Беломорском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в Сегежском и Муезерском – режим повышенной готовности, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В Беломорском районе, где из-за непогоды был объявлен режим ЧС, люди не дождались техники и вышли с лопатами убирать снег. Подробнее

Федеральное дорожное агентство РФ предоставит Карелии 11 млрд рублей на развитие федеральных трасс. Подробнее

Без полной перезагрузки промышленной политики Карелия обречена латать дыры в бюджете, повышать налоги и "оптимизировать" социальную сферу, считает советник главы Карелии по экономическим вопросам Юрий Савельев. Подробнее

Премьер-министр Карелии Александр Чепик провел оперативное совещание, посвященное состоянию дорог в населенных пунктах республики. Подробнее

Жителям Петрозаводска, Костомукши и Кондопоги предлагают принять участие в конкурсе. Подробнее

Региональную дорогу "Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - госграница", которая в Карелии находится в неудовлетворительном состоянии, передадут в федеральную собственность. Подробнее

Жителям Петрозаводска 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда". Подробнее

АО "Карельский окатыш" планирует в мае 2018 года приступить к разработке месторождения топливного торфа "Заречное", торф будет использоваться на комбинате вместо мазута. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу 16 марта. Подробнее

Парламент Карелии предложил правительству подготовить доклад о мерах по развитию малой авиации в республике, в том числе, возможности приема личных самолетов и вертолетов. Подробнее

Необходимость обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в Карелии в день выборов Президента России стала главной темой расширенного заседания ЦИК РК, состоявшегося накануне. Подробнее

Внешнеторговый оборот Карелии в 2017 году составил в текущих ценах 1,4 млрд долларов США и по сравнению с 2016г. увеличился на 48,7%, сообщает Карелиястат. Подробнее

Общественный штаб по наблюдению за выборами предоставит жителям Карелии онлайн трансляцию дня голосования в республике и первые комментарии политиков и экспертов. Подробнее

Информационно-ситуационный центр будет работать в течение четырёх ближайших дней, начиная с сегодняшнего дня и по 19 марта. Подробнее

Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе, сообщил в ГИБДД Карелии. Подробнее

Полиция расследует гибель российских собак на пароме Стокгольм-Турку. Подробнее

В ПКС-Водоканал рассказали, почему вода течет по Ключевскому шоссе, создавая трудности для проезда. Подробнее

ДТП с пострадавшими произошло в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее