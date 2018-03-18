Что случилось в Петрозаводске и Карелии 18 марта

В Карелии завершилось голосование на выборах Президента России

В 20.00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

Напомним, по данным на 18 часов явка на выборах Президента России в Карелии составила 51,26%. Наибольшая активность избирателей отмечена в Костомукше, где на тот момент проголосовали более 55% избирателей.

В Петрозаводске, по данным на 18.00, участие в голосовании приняли порядка 53% избирателей, включенных в списки.

В 20.00 все 470 избирательных участков в Карелии закрылись, начался подсчет голосов.

Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Карелии зафиксировал первые нарушения.

"Обычный процент надомников составляет 1% (тех, кто голосует дома – прим. "Столицы на Онего"). В ряде УИКов Петрозаводска зарегистрировано 5%-7%, но члены комиссий намерены уже сейчас выехать на адреса, хотя по закону это полагается делать с 14.00", - сказал один из руководителей штаба Олег Реут.

По его словам, это первое массовое нарушение, которое зафиксировано в Карелии на данный момент.

Как пояснил начальник управления организации избирательного процесса Григорий Футрик, "законом не урегулировано" время выезад для надомного голосования.

Напомним, в воскресенье в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике, по информации на 1 января 2018 года, зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включено 515,6 тысячи человек.

Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

Общественный штаб по наблюдению – проект независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Главной задачей проекта является независимое наблюдение за выборами, чтобы впоследствии сделать выводы, как на самом деле прошло голосование на избирательных участках в районах Карелии и Петрозаводске.

В Карелии мнения политиков о явке разделились

В Петрозаводске доверенные лица кандидатов в президенты РФ, члены политических партий поделились своими мыслями о явке в Карелии и избирательной кампании в целом.

"В целом, оцениваю голосование как нормальное. Я естественно тоже проголосовал, был на избирательном участке. Если сравнивать с какими-то предыдущими выборами последних лет, то видно, что явка побольше. По крайней мере, видно, что людей на избирательных участках больше. Мне кажется, что все проходит спокойно.", - сказал ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, который является доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

"Несмотря на то, что явка выше, чем была в 2012 году, и выше, чем была на сентябрьских выборах главы Карелии, все равно, мы фиксируем то, что она одна из самых низких в России. Я могу предположить, что в республике жители в меньшей степени захотели пойти на выборы президента. В том числе из-за того, что это некая реакция людей на ту грязную информационную кампанию, которая проводилась на этих выборах. У нас многие жители Карелии получают информацию только из телевизоров. У них нет интернета, у некоторых нет даже мобильной связи в районах. Поэтому все то, что они могли получать, они получали только из федеральных телевизионных каналов. А все мы прекрасно знаем, что там творилось в отношении нашего кандидата Грудинина", - сказала доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Наталья Захарчук.

Подробнее читайте далее.

В ЦИК Карелии поступила жалоба на нарушение закона о выборах в Петрозаводске

Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина подали в региональный ЦИК жалобу на нарушение законодательства о выборах в Петрозаводске.

"Я считаю, что на плакате незаконно размещена недопустимая информация негативного характера о кандидате в президенты Павле Грудинине. Тем самым нарушается равенство кандидатов. Нарушаются права и гарантии Грудинина, выдвинувшей его партии. Кроме того, грубо попирается законность избирательного процесса", - сказала Захарчук после направления жалобы в ЦИК Карелии.

"В ходе голосования на избирательных участках имеет место грубейшее нарушение действующего законодательства РФ о выборах, а именно наличие незаконных агитационных материалов на информационном стенде избирательного участка - вклеек под сведениями о зарегистрированном кандидате на должность президента РФ Грудинине Павле Николаевиче", - говорится в документе.

Отмечается, что изменения в размещаемый во всех избиркомах плакат о кандидатах могут быть внесены по решению ЦИК России только в случае досрочного выбытия какого-либо кандидата.

"Вклейки не являются составной частью официального информационного плаката. При этом, данные материалы носят заведомо агитационный характер , способствуя формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату на должность президента РФ Грудинину Павлу Николаевичу. Кроме того, данные сведения имеют все признаки заведомо ложной информации - до сих не предъявлено ни одного официального документа от уполномоченных организаций, подтверждающих указанные сведения", - сообщается в жалобе

Представитель кандидата заявил, что вклейка носит все признаки незаконного агитационного материала: отсутствие выходных данных, сведений о лицах/организациях, изготовивших данный материал, отсутствие сведений об изготовлении из средств избирательного фонда, о заказчике, тираже и дате выпуска.

В итоге доверенное лицо Грудинина потребовало незамедлительно устранить нарушения, удалить указанные незаконные вклейки с официальных стендов и информационных плакатов на избирательных участках; привести информационные плакаты в соответствие с утверждённым и опубликованным ЦИК РФ оригинал-макетом; изъять данные вклейки как незаконный агитационный материал, исключить дальнейшее использование их в день голосования.

ВИДЕО: В ЦИК Карелии рассказали, за что дают подарки на избирательных участках

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, за что избиратели получают различные подарки в пунктах для голосования.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами журналисты поинтересовались у Алексея Бахилина, как он может прокомментировать, что жителям Карелии на избирательных участках дарят билеты на концерт Егора Крида, в кино с открытой датой и другие подарки.

"Это дарится не кандидатами, не политическими партиями. Это поощрение впервые голосующих. Лиц, которые впервые реализуют свое право на выборах президента.

По его словам, если подарки получат те, кто голосует не первый раз, то ЦИК, пообещал Бахилин, будет привлекать виновных к ответственности.

Бахилин отметил, что все подарки оплачены из федерального и регионального бюджета для "повышения правовой культуры избирателей".

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

Явка в Карелии на выборах президента ниже, чем в целом по России

Общественный штаб по наблюдению за выборами Карелии проанализировал явку избирателей.

"Грубых нарушений и фальсификаций в Карелии нет. Явка значительно выше, чем на губернаторских выборах. Те результаты, которые объявлены, показывают, что районы Карелии голосуют примерно одинаково. В Петрозаводске явка ниже. Если говорить о России в целом, то явка в Карелии ниже, чем в целом по стране. Она близка к показателям явки в Санкт-Петербурге", - сказал сопредседатель Общественного штаба Олег Реут.

По его словам, сравнительно низкая явка может быть связана с несколькими факторами.

"Это особенности регионального политического режима, это усилия организаторов выборов, это усилия, либо отсутствие усилий со стороны губернаторской администрации. Региональная политическая культура, наконец", - добавил Реут.

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

Петрозаводчан приглашают на митинг-концерт и "Битву салютов"

Праздничные мероприятия в столице Карелии посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией начнется 18 марта в 20:30 на площади Кирова в Петрозаводске. Перед горожанами выступят местные творческие коллективы и приглашенная звезда - известный российский певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин.

Кульминацией праздника станет битва салютов. В столице Карелии прогремит один из самых мощных фейерверков, который когда-либо украшал небо Петрозаводска. Пиротехническое шоу будет называться «Огни России».

Добавим, что праздничные, спортивные, культурные, благотворительные мероприятия в столице Карелии и в районах республики. Они шли в течение всего дня. Для любителей классического искусства подарком стал концерт в Музыкальном театре Карелии двух оперных звезд мирового масштаба, лауреатов международных конкурсов – Василия Ладюка и Анны Нечаевой.

Представители информационного агентства "Карелинформ" поздравляли петрозаводчан, дарили им цветы, воздушные шарики и мороженое. На трассе "Фонтаны" прошел лыжный фестиваль. Накануне спортсмены сдавали нормы ГТО, а сегодня состоялся спортивный праздник для всей семьи.

Множество мероприятий прошло в образовательных учреждениях. В школах состоялось подведение итогов фестиваля детского творчества "Люблю тебя, мой край родной". Так, в холле Академического лицея устроили выставку работ юных художников, участвовавших в конкурсе. В школе на бульваре Интернационалистов, 2 также продемонстрировали результаты творчества учеников: рисунки, эссе, сочинения. В ряде образовательных учреждений прошли спортивно-развлекательные игры. В петрозаводском автотранспортном техникуме состоялся весенний слет "Команда будущего". На него приехали более 200 студентов из разных уголков Карелии. Студентов Петрозаводского лесотехнического техникума пригласили на «Ярмарку талантов».

В Колледже технологии и предпринимательства прошел «Доброфорум-2018» - мероприятие, посвященное Году волонтера в России. Цель - популяризация и развитие волонтерского движения в колледже, создание новых добровольческих команд, активизация работы волонтеров, вовлечение студентов в социальную деятельность.

В Костомукше состоялась акция «Площадь добра». Год экологии символично передал переходящий кубок Году волонтера, и именно поэтому все, что происходило на "Площади добра", так или иначе имело отношение либо к экологии, либо к волонтерской деятельности и благотворительности.

Здесь можно было сдать использованные батарейки, пластиковые бутылки, макулатуру и картон, принести подарки для детей из центра реабилитации, а также для пожилых малоимущих костомукшан, подарить книги в библиотеку и помочь приюту для бездомных животных.

В ряде других населенных пунктах республики состоялись концерты известных в Карелии творческих коллективов. Так, например, в Лахденпохье выступил участник шоу "Фабрика звезд" Никита Малинин. В Калевале в доме культуры - хор Oma pajo и фольклорно-этнографический ансамбль Karjala.

В семи районах Карелии, а также в Петрозаводске прошел показ военно-патриотических фильмов. В программе были ленты "Баллада о солдате", "Звезда", "Проверка на дорогах".

Известный российский актер проголосовал на выборах Президента РФ в Карелии

Известный российский актер Александр Тютрюмов пришел на избирательный участок в Петрозаводске.

Александр Тютрюмов проголосовал на участке №15 в школе искусств имени Балакирева в Петрозаводске. Чтобы прийти на участок в столице Карелии, он заранее писал заявление для голосования по месту нахождения.

"Во-первых, я приехал сюда на очередные переговоры с правительством республики по производству полнометражного художественного фильма под рабочим названием "Петька". Его мы будем снимать в Карелии с июня. Во-вторых, я прибыл сюда по делам фонда "Открытые возможности", где я являюсь членом попечительского совета, - рассказал Александр Тютрюмов. - Сегодня здесь я с большим удовольствием проявляю гражданскую позицию и призываю всех жителей Карелии прийти на выборы и проголосовать за наше будущее".

Также, как сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК, впервые на острове Кижи работает отдельный избирательный участок. На предыдущих выборах здесь организовывали только досрочное голосование. На острове нет жителей, которые там прописаны, но есть работники и туристы. Ежедневно на Кижах трудятся по 40-50 человек, также на острове работают сотрудники Росгвардии и МЧС. Всего в списке избирателей 78 человек. Одна из избирательниц, Екатерина Михайлова, пришла на выборы в национальном костюме.Ей сегодня исполнилось 18 лет и она впервые приняла участие в выборах.

День рождения сегодня отмечает жительница Костомукшиа Виктория Гридчина. Сегодня она тоже голосовала впервые: 18 лет Виктории исполнилось 18 марта.

Не всем желающим проголосовать на выборах президента удалось это сделать. Гражданин России Глеб, зарегистрированный в Петрозаводске, но живущий и работающий в Финляндии, специально приехал в Костомукшу, чтобы принять участие в выборах. Не получилось. В территориальной избирательной комиссии пояснили: чтобы проголосовать в Костомукше, заявление необходимо было подать заранее, до 12 марта. После этого срока – только по месту регистрации.

В деревне Устье Тулоксы Олонецкого района к двум часам дня явка была уже почти 100 процентов: проголосовать пришли В деревне Устье Тулоксы 111 из 117 избирателей. Их угостили иван-чаем калитками и блинами, причем домашними. Члены избиркома заявили, что все готовили сами.

Съёмочную группу местного телеканала Сампо ТВ 360 здесь также встретили очень радушно. Творческий коллектив из председателей и наблюдатели спел песню на карельском о том, как сестра принимала в гости брата, сообщили в Информационно-ситуационном центре ЦИК

В Карелии явка на выборах президента остается ниже 50%

К 15.00 в Карелии на выборах президента РФ проголосовало 40,64% избирателей.

Такие данные приводит ЦИК Карелии. В республике проголосовало 210 тысяч 624 избирателя. Существенных нарушений не зарегистрировано.

В 2012 году к 15.00 проголосовало 38,56% избирателей.

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.

По явке на выборах президента в Карелии лидируют Костомукша, Петрозаводск и Сортавала

Более половины избирателей республики проголосовали на выборах главы государства.

Об этом сообщила представитель ЦИК Карелии Наталья Баринова. Явка в среднем по региону составила 51,26 процента. Среди лидеров - Костомукша, где проголосовали 55,49% избирателей. В Петрозаводске по данным ТИК 1 явка составила 52,25%, ТИК 2 зафиксировала явку на уровне 54, 19%.

В Сортавала проголосовали 53,94% избирателей.

Не преодолен 50-процентный порог явки в ряде районов. В Лоухском районе явка превысила 48 процентов, в Медвежьегорском, Муезерском, Суоярвском, Прионежском, Питкярантском районах количество проголосовавших составляет более 47 процентов от общего числа внесённых в списки избирателей. В Беломорской районе проголосовали почти 46 процентов избирателей, в Пудожском районе чуть более 43 процентов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в голосовании на выборах президента России. Подробнее

Видеонаблюдение организовано на территории 242 избирательных участков в Карелии. Подробнее

Госавтоинспекция опубликовала информацию об автомобилисте, который устроил дрифт на улицах Петрозаводска. Подробнее

В ходе подготовки к избирательной кампании на рассмотрение ЦИК поступило 11 жалоб, сообщают в Информационно-ситуационном центре. Подробнее

Информационно-ситуационный центр ЦИК Карелии 18 марта организовал прямую интернет-трансляцию. Подробнее

Центральная избирательная комиссия не стала удовлетворять жалобу доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина о нарушении выборного законодательства. Подробнее

В Карелии явка на выборах президента к 18.00 составила 51,26%. Подробнее

ЦИК Карелии опубликовал первые данные о явке избирателей на выборах президента РФ. Данные совпадают с информацией общественных наблюдателей. Подробнее

Сенатор Игорь Зубарев и депутат Государственной думы Валентина Пивненко отметили, что сегодня граждане России выбирают будущее страны. Подробнее

В Петрозаводске завершился чемпионат карельского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по служебному двоеборью. Подробнее

Наиболее активно идут на избирательные участки жители Калевальского и Пряжинского районов. Подробнее

Избиратели Карелии в день голосования присоединились к акции "Фотовыборы". Подробнее

К полудню в Карелии проголосовало 20,08% избирателей. Подробнее

В республике открыты открыты 470 избирательных участков, шесть из них образованы в местах временного пребывания избирателей: в медучреждениях и на железнодорожном вокзале Петрозаводска, а также на острове Кижи. Подробнее

Россияне приходили на избирательные участки в костюмах медведей, монстров, панд и ракет, а некоторые вообще без одежды. Подробнее

Глава Петрозаводского городского округа приняла участие в голосовании на выборах Президента страны. Подробнее

Парламентарии приняли участие в голосовании и призвали горожан последовать их примеру. Подробнее

Политолог Анатолий Цыганков заявил о беспристрастности наблюдателей на избирательных участках Карелии. Подробнее

Представители претендентов на пост главы государства убеждены, что голос каждого избирателя важен. Подробнее

Проголосовать на избирательном участке могут работники музея-заповедника и туристы, которые сейчас находятся на острове. Подробнее