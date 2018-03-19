Важные новости 19 марта

Путин победил на выборах в Карелии при явке 57,2%

В Карелии на выборах президента проголосовало 57,2%% избирателей.

ЦИК Карелии обработал 100% избирательных бюллетеней.

По предварительным итогам голосования, в республике Владимир Путин набрал 73,04% голосов избирателей.

Второе место у Павла Грудинина с 11,35% голосов, на третьем - Владимир Жириновский - 7,83%.

Ксения Собчак набрала 2,28%, Григорий Явлинский - 1,76%, Борис Титов – 1,08%, Сергей Бабурин – 0,79%, Максим Сурайкин – 0,65%.

Глава ЦИК РК заявил о существенной победе Владимира Путина на выборах в Карелии

В Центральной избирательной комиссии Карелии огласили предварительные итоги голосования в республике на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года.

Как отметил председатель ЦИК РК Алексей Бахилин на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, в голосовании приняли участие 57,2% из 519667 человек, включенных в списки избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

Результат, который на выборах в Карелии продемонстрировал действующий Президент России, Алексей Бахилин назвал "существенной победой". Ни в одном из районов нашей республики Владимир Путин не набрал меньше 70% голосов. Кроме того, на прошлой президентской кампании, в 2012 году, результат Путина был скромнее: тогда его поддержали 171380 человек – на 45,5 тысяч меньше, чем сейчас.

"Это говорит о существенной победе", - сказал председатель Центризбиркома.

За эти шесть лет, продолжил Бахилин, возросла активность избирателей, в 2012 году явка была 55,4%. Самыми активными на выборах 2018 года оказались избиратели в Костомукше (61,31%), Петрозаводске (60,31%) и Кондопожском районе. Самая низкая явка зафиксирована в Пудожском районе (46,4%).

Сравнивая две кампании, председатель комиссии также отметил снижение числа недействительных бюллетеней: с 3839 в 2012 году до 3656 – в 2018-м. По мнению Алексея Бахилина, это можно объяснить разъяснительной работой и повышением культуры избирателей.

Выборы-2018 прошли в Карелии спокойно. В день голосования зарегистрирована только одна жалоба, которая потребовала непосредственного реагирования ЦИК. Доверенное лицо Павла Грудинина обнаружила на плакате с информацией о кандидате дополнительную вклейку. Жалоба была незамедлительно рассмотрена на заседании ЦИК Республики Карелия, но оснований для ее удовлетворения комиссия не нашла.

"Кроме того, мы неоднократно выезжали в участковые избирательные комиссии с целью разрешения сложных или конфликтных ситуаций, - сообщил Алексей Бахилин. - Во всех случаях мы находили общий язык и с наблюдателями, и с членами комиссии, которые устанавливали подчас чрезмерные требования. Ситуации разрешались путем переговоров, соответствующие требования в адрес наблюдателей снимались".

На "горячую линию" ЦИК Карелии, по словам главы ведомства, поступило более 120 обращений. Большинство звонивших интересовались, как проголосовать по месту нахождения, без прописки или в отсутствие паспорта.

"Необходимые разъяснения всем давали, максимально корректно относились к каждому такому обращению", - отметил Алексей Бахилин.

На президентских выборах в Карелии с 3 по 15 марта было организовано досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. В нем приняли участие 257 избирателей, сообщил председатель ЦИК, подчеркнув, что для комиссии важен каждый голос.

Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше

На президентских выборах в Карелии действующего главу государства поддержали 73,04% принявших участие в голосование, или 216899 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Карелии.

При этом в одних районах Карелии у Владимира Путина поддержка была больше, в других – меньше.

Так, в Суоярвском районе за действующего президента России проголосовали только 70,71% принявших участие в голосовании, в Кондопожском районе – 70,86%.

Наибольшей поддержкой в Карелии Владимир Путин заручился у избирателей в Лахденпохском районе (77,87%) и Костомукше (77,76%).

В Петрозаводске Путину отдали свой голос порядка 71,3% избирателей, пришедших на выборы.

ФОТО, ВИДЕО: Тысячи жителей Петрозаводска пришли послушать Костюшкина и посмотреть Битву салютов

После закрытия избирательных участков 18 марта жителей карельской столицы пригласили на митинг-концерт на главную площадь города.

Праздничные мероприятия были посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По данным МВД, на площади Кирова собралось порядка 10 тысяч человек.

Для горожан и гостей столицы Карелии была подготовлена концертная программа и бесплатные угощения. С годовщиной Крымской весны поздравил собравшихся и всех жителей Карелии глава республики Артур Парфенчиков. Горожан также поздравили известные жители республики, а затем на сцену вышел популярный певец Стас Костюшкин.

После концерта петрозаводчане смогли насладиться грандиозным салютом под названием "Огни России".

О том, как это было, - в нашем фоторепортаже, а также смотрите видео: концерт и салют.

Самую большую поддержку в Карелии Павел Грудинин получил в Питкярантском районе

В Карелии за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина, занявшего на выборах президента России второе место, проголосовали 33693 человека, или 11,35% принявших участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

Самую большую поддержку в нашей республике Павлу Грудинину обеспечили избиратели в Питкярантском районе. Там его результат достиг 13,6%.

Больше 12% Грудинин получил в Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском районах, а также в Петрозаводске.

В Кемском, Лахденпохском, Муезерском районах и Костомукше кандидата от КПРФ поддержали менее 9% избирателей, принявших участие в голосовании.

Путин лидирует на выборах в Карелии с 72% голосов

Избирком Карелии обработал 377 из 470 протоколов избирательных комиссий.

По предварительным данным, явка составляет 57,73%.

"Путин Владимир Владимирович лидирует с большим отрывом от других кандиадатов, у него 72,66% голосов", - сказал журналистам руководитель избиркома Алексей Бахилин.

На втором месте Павел Грудинин - 11,56%, Владимир Жириновский - 7,75%, Ксения Собчак - 2,38%, Григорий Явлинский - 1,87%, Борис Титов.

Сергей Бабурин, Максим Сурайкин - менее процента.

ВИДЕО: Ребенок выбежал под колеса автомобиля в Петрозаводске

В карельской столице маленький пешеход бросился под колеса двигавшейся по трассе машины.

Инцидент произошел днем 17 марта на Кукковке. Дорожное происшествие зафиксировал регистратор автовладельца.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобилист двигался по улице Ровио, когда со стороны левой обочины наперерез транспорту выбежал ребенок. Хозяин машины успел среагировать: сбавил ход и увел машину вправо.

Ребенок не пострадал.

"Может кто узнает своё чадо?",- написал в соцсети автор видео.

Лиминчук объяснил свой уход из Корпорации развития Карелии

Депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук 19 марта работает последний в должности гендиректора Корпорации развития республики.

"Считаю, что все задачи, которые были поставлены, я выполнил. Перехожу на новое место работы", - сказал "Столице на Онего" Леонид Лиминчук.

Депутат пока держит в тайне новое место работы, но при этом уточнил, что "оно связано с экономикой".

Напомним, Леонид Лиминчук возглавил Корпорацию развития в мае 2017 года. До этого ее руководителем была Анна Позднякова.

Лиминчук родился 17 июня 1967 года в поселке Ветлужский Костромской области. С детства проживает в Карелии.

Образование высшее профессиональное, в 1992 году окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности "лечебное дело", в 2016 году завершил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе менеджмента, Executive MBA (МВА для руководителей) по специальности "мастер делового администрирования".

В 2000-2016 годах прослушал курсы и программы в сфере менеджмента, управления проектами и эффективного производства в Литве, США, Финляндии, Китае, Дании и России. Свободно владеет английским языком. Воспитывает двух дочерей.

"Нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше"

Общественный центр по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии подвел итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках 18 марта.

Как отметили руководители штаба, в целом день выборов в Карелии прошел без нарушений. А те нарушения, которые были зафиксированы, не смогли бы как-то серьезно повлиять на исход и результаты голосования. Кроме того, та явка, которая зарегистрирована (57,02%), говорит, скорее, об административном ресурсе, который использовали власти во время голосования 18 марта.

"Мы имеем выборы, которые прошли в один тур. И даже какой-то проблеск второго тура совершенно отсутствовал. Мы имеем огромную явку, которая, мне представляется неестественной. Она, скорее, является следствием административного нагона избирателей. Я думаю, мы все были свидетелями этого. Это не только эффективно проведенная информационная работа со стороны избирательной комиссии России и Карелии, но это и разные способы административного, материального зачастую, принуждения к голосованию, что, конечно же, влияет на сам дух выборов, на свободу", - сказал сопредседатель штаба Олег Реут

"То, что на участках не вбрасывали бюллетени, не устраивали карусели, не поили никого водкой, не платили по 3 тысячи рублей, это отнюдь не означает, что выборы были честными и конкурентными. Все было сделано до того как – нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше", - добавила Наталья Захарчук.

Глеб Яровой отметил, что в Петрозаводске нарушения зафиксированы в участковой избирательной комиссии №38, где наблюдатели обнаружили список студентов с проставленным временем голосования на столе у председателя комиссии. Кроме того, случились конфликты в УИКах №64 и №81.

"Выборы были неинтересные, выборы были предсказуемые. С предсказуемой явкой, с предсказуемым результатом с немножко непредсказуемыми последствиями. Наши наблюдатели – молодцы. Это самое клевое, что было в этой кампании. Мне кажется, что она была интересна только журналистам и наблюдателям", - пояснил Яровой.

Президент распорядился изменить расчет кадастровой стоимости недвижимости

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие изменение методики расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Соответствующее поручение содержится на портале Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости… Срок – 15 июля 2018 года", - указано в тексте поручения.

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