Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 20 Марта 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 марта

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Сильный, порывистый ветер придет 19 марта в Карелию
19.03.18 09:30
Прогноз погоды на понедельник
19.03.18 07:05
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Снег, -9 ° …-8 ° 4 м/с С 742 мм.рт.ст. 89%
день Небольшой снег, -10 ° …-8 ° 3 м/с С 748 мм.рт.ст. 69%
вечер Малооблачно, -14 ° …-10 ° 2 м/с С 752 мм.рт.ст. 75%
ночь Небольшой снег, -16 ° …-14 ° 1 м/с СВ 753 мм.рт.ст. 81%

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Морозная погода сохранится в Карелии 20 марта
19.03.18 17:00
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19.03.18 09:30
Прогноз погоды на понедельник
19.03.18 07:05
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