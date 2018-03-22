Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все, отмечает политолог и публицист Олег Реут.

Основной итог сугубо политической составляющей президентской кампании в республике позиционируется в категориях практически полного размывания региональной политической идентичности. Карелия проголосовала так же, как десятки рядовых областей. Унифицированный результат нивелировал региональные особенности. И в рассматриваемом контексте Карелия перестала быть Карелией.

Результат действующего президента в большинстве российских регионов выглядит одинаково и колеблется в районе 70-75%. Нужных показателей достигли достаточно специфическими средствами, обнажившими всё большую механистичность современных выборов. По всей стране власти использовали одну и ту же схему мобилизации: явку обеспечивали в организациях и на предприятиях, которые либо принадлежат государству, либо связаны с региональными администрациями системой госконтрактной (бюджетной) зависимости, простым способом – голосовать звали директора или собственники, среди менеджеров среднего звена были определены ответственные за агитацию по явке. Они должны были информировать сотрудников, а потом мягко подталкивать их прийти и проголосовать.

Проведение рейтингового голосования по проектам формирования комфортной городской среды, организация невнятных лотерей и конкурсов, распродаж на участках – из той же серии. Конечно, можно заключить, что в муниципалитетах, где преобладает одно предприятие, примерно так и организуются выборы разного уровня уже много лет. Жители прекрасно знают, за кого голосовать (на региональных и муниципальных кампаниях), их приход на участок внимательно проконтролируют, но в ответ обеспечат вознаграждениями за беспокойство и лояльность.

Благодаря дню голосования 18 марта, эта система не только сделала публичными свои усилия по обеспечению явки среди зависимых избирателей, но и выхолостила то, что последние два десятилетия формировало ткань уникальных региональных особенностей – демократичности, европейскости, приграничности и в какой-то степени ершистости автономной Карелии. Теперь этих особенностей нет.

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В Петрозаводске поезд переехал человека, лежавшего на путях

Ночью в Петрозаводске скорый поезд переехал мужчину, который лежал на ж/д путях и не реагировал на звуковые составы.

Как сообщает Карельская транспортная прокуратура, инцидент произошел на станции "Голиковка" в 00.30.

"При движении скорого поезда №820 сообщением Новгород – Петрозаводск смертельно травмирован человек. Мужчина лежал на железнодорожных путях, на звуковые сигналы поезда не реагировал. В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, погибший - 30-летний уроженец поселка Ладва.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

"За период 2018 года это третье смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия", - заключили в ведомстве.

ВИДЕО: На магистрали в Петрозаводске автомобиль разогнался и сбил пешехода

На улице Чапаева водитель автомобиля не остановился перед пешеходным переходом и совершил ДТП.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 20 марта в 18.50 на ул.Чапаева водитель легкового автомобиля, двигавшийся в сторону Лесного проспекта, не остановился перед пешеходным переходом, как это сделали другие автомобилисты, и совершил наезд на молодого человека.

Пешеходу, к счастью, удалось избежать серьезных травм.

Министр экономики Карелии прокомментировал уход Лиминчука из Корпорации развития

Власти Карелии не связывают увольнение Леонида Лиминчука с поста директора Корпорации развития Карелии с негативными результатами его работы.

Об этом заявил журналистам министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов в парламенте региона.

"В отношении того, что Леонид Владимирович у нас покинул должность директора Корпорации развития, в первую очередь, нужно сказать, что это не связано с тем, что Корпорация развития как-то негативно отработала. Мы очень благодарны Леониду Владимировичу за его работу и действительно видим реальный эффект от деятельности Корпорации", - заявил Дмитрий Родионов.

Что сказал Родионов о новом кандидате на должность руководителя Корпорации развития региона, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Стало известно, какие дома снесут в Петрозаводске этой весной

В ближайшее время в Петрозаводске будут снесены шесть аварийных домов, сообщает мэрия.

Администрация карельской столицы разместила заявку на определение подрядчика для сноса аварийных домов.

По словам начальника отдела инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства Натальи Чернобай, в срок до 31 мая планируется снести шесть аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Луначарского, 34, ул. Халтурина, 3А, ул. Чапаева 2, пер. Чапаева, 6, ул. Ригачина 38, ул. Локомотивная, 19.

"Всем гражданам, проживавшим ранее в этих домах, в соответствии с программой по расселению аварийного жилфонда, предоставлено другое жилье", - отмечают в мэрии.

До конца 2018 года власти планирует снос еще девяти домов, признанных аварийными. Их адреса не уточняются.

Ночью в Карелии начнется снегопад и метель

Синоптики карельского Гидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий в ночь с 22 на 23 марта.

По информации Карельского Гидрометцентра, 22 марта и в ночь на 23 марта по южным и центральным районам республики прогнозируется умеренный, местами сильный снег, метель; на юго-западе мокрый снег и усиление юго-западного, южного ветра днем порывами до 15 м/с, ночью до 15-18 м/с.

Проголосуйте за логотип, который хотите видеть на карельской продукции

Началось голосование за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров.

Министерство экономического развития и промышленности республики объявило о начале онлайн-голосования за варианты логотипа "Сделано в Карелии" для маркировки товаров местных товаропроизводителей.

Министерством разработано 5 вариантов. По итогам голосования на сайте правительства Карелии будет определён знак, набравший наибольшее количество голосов.

"Любой местный товаропроизводитель может получить такой знак качества по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам", - сообщили в министерстве.

Подробнее в новости на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Выявлены необоснованные расходы бюджета Петрозаводска в 2017 году

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения в сфере организации контроля над расходованием средств городского бюджета в 2017 году на сумму 22,6 млн. рублей.

Об этом говорится в отчете КСП, направленном в Петросовет.

"Нарушений в сфере организации и осуществления контроля за законностью, результативностью использования средств бюджета Петрозаводского городского округа выявлено на сумму 22 599,6 тыс. рубле (в том числе: по результатам аудита и контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) в сумме 13 171,6 тыс. рублей)", - говорится в документе.

Также выявлены необоснованные расходы на сумму 5,4 млн рублей, неэффективное использование бюджетных средств в размере 3,8 млн рублей, прочие нарушения на сумму 210 млн рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

СМИ: Правительство хочет увеличить подоходный налог для населения

Правительство рассматривает возможность повышения подоходного налога с 13% до 15%, но чиновники утверждают, что это только "предложения".

Обсуждение состоялось на совещании у премьера Дмитрия Медведева, сообщила газета "Ведомости".

По сведениям источников газеты, речь шла о повышении ставки НДФЛ на 2% с введением необлагаемого минимума.

Прошлой осенью на совещаниях в правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Адвокат Юрия Дмитриева потребовал полностью оправдать своего подзащитного

Виктор Ануфриев, защитник главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, в городском суде Петрозаводска потребовал полностью оправдать своего подзащитного по делу о детской порнографии.

Об этом он сообщил журналистам после участия в прениях.

"Я попросил оправдать Юрия Алексеевича по всем статьям предъявленного ему обвинения, потому что он совершал определенные действия, например, фотографирование. Но они не образуют состава преступления, потому что у него не было сексуального мотива, он не является педофилом, он психически здоров. Фотографии выполнялись с целью контроля за здоровьем, либо в медицинских целях, о чем имеются заключения двух последних, я бы сказал, солидных экспертиз", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

"Этот год в суде мы просидели напрасно. Не были услышаны доводы защиты, не были услышаны доводы специалистов, не были услышаны выводы последних двух экспертиз. Поэтому прокурор огласила практически обвинительное заключение, что все, что предъявлено Дмитриеву - правильно, законно и обоснованно", - прокомментировал требование гособвинения Виктор Ануфриев.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

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