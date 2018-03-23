Что случилось в Петрозаводске и Карелии 23 марта

Снегопад в Карелии продлится всю пятницу - предупреждают синоптики

Непогода сохранится на территории Карелии 23 марта, предупреждает карельский Гидрометцентр.

По информации карельских синоптиков, 23 марта на территории республики сохраняется ухудшение погодных условий: ночью в большинстве районов снег, местами сильный, днем местами умеренный снег.

В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ночью северо-восточного, северного на юге южного, юго-западного, утром и днем северного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с.

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель потерял сознание и устроил групповое ДТП с пострадавшими

ДТП, в котором пострадали трое взрослых и 10 летний ребенок, произошло на Кукковке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник, 20 марта, в 21.00 на пересечении ул. Лыжная - ул. Ровио, водитель автомобиля Ford Focus во время движения потерял сознание и совершил наезд на стовшую перед регулируемым перекрестком автомашину Skoda Octavia, которую от удара продвинуло на стоявший автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний и 71-летний пассажиры автомобиля Ford Focus получили телесные повреждения, 69-летнему водителю и 10-летнему пассажиру оказана разовая помощь на месте ДТП.

Ранее 19 марта в 15.15 на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе произошел наезд автомобиля "ВАЗ-2107" на автомобиль Chevrolet Niva. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру "семерки", 8 - месячному ребенку, оказана разовая медицинская помощь.

По фактам ДТП проводятся проверки.

По информации ГИБДД Петрозаводска, с начала года в городе зарегистрировано 8 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 ребенка получили травмы, было назначено лечение; разовая медицинская помощь на месте ДТП оказана 7 несовершеннолетним пассажирам.

ВИДЕО: Какую работу предлагали петрозаводчанам на ярмарке вакансий

Журналисты ГТРК "Карелия" выяснили, какую работу предлагали соискателям на большой ярмарке вакансий, которая прошла в Петрозаводске 21 марта.

Десять подержанных троллейбусов придут в Петрозаводск из Петербурга

В Петрозаводск ожидается поступление десяти подержанных троллейбусов из Петербурга, вопрос о поставке техники обсуждается на переговорах.

"Мы понимаем, что это своеобразная благотворительность, своеобразная помощь городу. Соответственно, я надеюсь, сбоев не будет",- заявил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс

Депутаты Петросовета разрешили застройку участка на Древлянке, на котором инвестор готов возвести спортивное сооружение.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты изменили назначение территории на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова с зоны коммунально-складских объектов на зону общественно-деловой застройки районного значения.

Сообщается, что это решение было принято в интересах компании, которая планирует построить на Древлянке физкультурно-оздоровительный центр.

Как пояснили в Петросовете, речь идет о крупном гимнастическом комплексе. Под строительство предполагается выделить землю рядом с гипермаркетом "ЦСК".

Подробнее о месте постройки гимнастического комплекса рядом с ЦСК читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день

Новая волна обращений в профсоюзы Карелии связана с сокращением работников и переводом на неполный день.

Об этом на заседании республиканской трехсторонней комиссии 23 марта 2018 года в Сегеже заявил председатель Союза организаций профсоюзов республики Карелия Илья Косенков, пишет пресс-служба организации.

Со слов профсоюзного лидера, в наступившем 2018 году выяснилось, что бюджетом республики и муниципальными бюджетами не предусмотрены средства на исполнение Постановления Конституционного Суда РФ (т.е. на северные надбавки и на районные коэффициенты), а заложены средства только на минимальную заработную плату, установленную Республиканским Соглашением.

"Наиболее проблемными стали организации бюджетной сферы и предприятия, заработная плата работников которых зависит от заложенных на год тарифов на услуги данных предприятий, как например, в сфере жизнеобеспечения", — отметил Илья Косенков.

Житель Петрозаводска не смог получить обещанную скидку в сетевом магазине

Скидку, обещанную в магазине "Магнит", отказались предоставлять в одноименном супермаркете.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что после совершения покупки в магазине "Магнит" ему дали чек, дающий возможность получить скидку при следующем посещении магазина, но воспользоваться обещанной скидкой он не смог.

"Скидку можно было получить с 18 по 23 марта при покупке товара на 500 рублей в любом магазине "Магнит" – так было написано на чеке, - рассказал молодой человек, - 21 марта я поехал в гости к друзьям в другой микрорайон, увидел "Магнит", совершил там покупку, предъявил чек, но скидку мне не сделали, сказав, что акция распространяется только на магазины "Магнит", а у них супермаркет "Магнит".

Петрозаводчанин считает, что его ввели в заблуждение.

Для разъяснения ситуации редакция обратилась к руководству сети "Магнит", где сообщили, что акции магазинов и супермаркетов разные, и отличаются они суммами.

"В супермаркете давался чек на скидку при покупке от 1000 рублей, а не от 500", - объяснили в "Магните".

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"

Управление труда и занятости Карелии дало пояснения к определению Конституционного суда РФ о том, кто может рассчитывать на перерасчет зарплаты с учетом новой формулы начисления "северных" надбавок.

Пояснение касается решения Конституционного суда РФ, вынесенного 7 декабря 2017 года и определения суда от 28 февраля 2018 года.

Согласно постановлению Конституционного суда от 7 декабря, "северные" и районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны начисляться по новой формуле.

Раньше коэффициенты включали в состав минимального размера оплаты труда. Конституционный суд предписал начислять коэффициенты сверх МРОТ.

Это решение вызвало волну судебных исков от работников организаций, которые потребовали сделать им перерасчет зарплаты за весь 2017 год. Такие иски были поданы и в Карелии.

Министерство труда и социальной защиты РФ обратилось в Конституционный суд с просьбой разъяснить, обязаны ли работодатели сделать перерасчет зарплаты по новой формуле за весь 2017 год.

В ответ на это обращение Конституционный суд вынес определение, согласно которому, если иски находились на рассмотрении судов по состоянию на 7 декабря 2017 года, и решения по ним не были приняты или не вступили в силу к этой дате, то суды обязаны их удовлетворить.

Могут ли рассчитывать на перерасчет остальные заявители, которые обратились в суд после 7 декабря, Конституционный суд не пояснил.

Ответ на этот вопрос дали в Управлении труда и занятости республики, читайте его в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

СКАНДАЛ: Власти Петрозаводска закрыли три загородных детских лагеря

В этом году три из четырех детских лагеря, которые числятся на балансе Петрозаводска, будут закрыты и не примут детей на летний отдых, сообщили профсоюзы Карелии.

Как сообщила на заседании республиканской трехсторонней комиссии 23 марта замминистра образования республики Наталья Волкова, республика оказалась в непростой ситуации с организацией загородного детского отдыха. Три детских лагеря Петрозаводского городского округа "Айно", "Уя", "Дружба" в этом году будут закрыты для участия в летней оздоровительной кампании.

Их состояние и те сложности, с которыми их удалось открыть в 2017 году стали последней каплей для Петрозаводска. В 2018 году будет работать лишь один лагерь — "Старт". Планируется, разумеется, что учреждение будет работать с полной загрузкой и в несколько смен, но вместить всех желающих не сможет.

Как отметила Наталья Волкова, состояние баз для загородного детского отдыха в Карелии таково, что ни республике, ни муниципалитетам не справиться с решением проблемы.

Карелии нужны новые детские лагеря, построить которые может только федеральная программа. По словам замминистра, правительство уже обратилось с письмом в соответствующие российские министерства, Законодательное собрание Карелии с просьбой объединить усилия, чтобы вернуть детям республики нормальный загородный отдых.

В свою очередь председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков напомнил, что правительство республики не заинтересовало предложение вернуть в систему республиканского детского отдыха лагерь "Лесная сказка". Он оказался для собственников непрофильным активом и судьба его неясна. В том числе на его месте может возникнуть коттеджный поселок. Возможно, к этому сезону он смог бы стать подспорьем в возникшей ситуации, если грамотно подойти к решению вопроса.

По сведениям Минобразования республики, на 2018 год в бюджете заложено на детскую оздоровительную кампанию 69 миллионов рублей, идет отбор лагерей Краснодарского края.

Леонид Белуга продает здание ДК "Машиностроитель" и площади в "Северной"

Компании, принадлежащие Леониду Белуге, продают здание ДК "Машиностроитель" и 10 тыс. кв. метров офисных помещений гостиницы "Северная" в Петрозаводске.

Уведомления о продаже объектов размещены на сайте бесплатных объявлений.

Общая площадь ДК "Машиностроитель" - 5,5 тыс. кв. метров. Планируемая цена сделки – 73 тыс. рублей за кв. метр или 401,5 млн рублей за все здание.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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