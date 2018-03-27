Самое важное за сегодня

В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним

Майор полиции задержан в Петрозаводске по подозрению в половой связи с несовершеннолетним.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, полицейский был задержан в понедельник вечером по подозрению в половой связи с 14-летним подростком. Пол ребенка не уточняется. В то же время, предположительно, речь идет о нескольких эпизодах.

В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.

В то же время в суд поступили документы об избрании меры пресечения для подозреваемого (в распоряжении "Столицы на Онего" имеются данные задержанного полицейского).

Суд арестовал полицейского по подозрению в педофилии

Городской суд Петрозаводска арестовал сотрудника МВД по подозрению в половых сношениях с мальчиками.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ст. 134 УК "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Судья Олег Грабчук рассмотрел ходатайство старшего следователя Станислава Капралова и арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 суток.

Родственница арестованного, присутствовавшая в коридоре суда, заявила, что его подставили.

В следственном комитете Карелии и региональном МВД пока не комментируют эту информацию.

Фонд ЖКХ обеспокоен расселением аварийного жилья в Карелии

В Москве состоялось очередное заседание наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сказал на заседании заместитель генерального директора Фонда Олег Рурин, целевые показатели 2014-2017 годов выполнены на 98,64%.

"Программу завершили досрочно, в 2015-2016 годах, 14 субъектов РФ, до 1 сентября 2017 года – 44 региона, до 1 марта 2018 года еще 13 регионов реализовали программные мероприятия в полном объеме, на сегодняшний день в 12 субъектах РФ эта работа еще продолжается", - сказал Олег Рурин

По его словам, для полного завершения программы необходимо расселить 180 тыс.кв.м. аварийного жилья и предоставить новые квартиры 11 тыс. гражданам.

По его словам, наиболее серьезная ситуация с реализацией программы продолжает оставаться в Республике Карелия (расселено 74% аварийного жилья от целевого показателя) и Республике Тыва (23%).

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил о необходимости скорейшего завершения программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, обеспечения граждан благоустроенным жильем, отвечающим необходимым требованиям строительства, и осуществления постоянного контроля за качеством, отметили в пресс-службе Фонда.

СРОЧНО: Оргкомитет "Онежской маски" отменил церемонию награждения из-за трагедии в Кемерово

В Карелии оргкомитет театральной премии "Онежская маска" принял решение перенести церемонию награждения на другой день, сегодня мероприятия не будет.

"Сегодня "Маски" не будет, отменили. На какое число (перенесли) – пока неизвестно", - сообщили "Столице на Онего" в Союзе театральных деятелей Карелии.

Ранее заслуженный артист Карелии Александр Овчинников разместил в соцсетях эмоциональный пост, в котором призвал актеров перенести церемонию награждения "Онежской маски" из-за трагедии в Кемерово. Театральный праздник должен был состояться сегодня в 19 часов в Национальном театре Карелии.

Напомним, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 67 человек, в том числе дети.

Upd. Церемония вручения "Онежской маски" состоится 2 апреля в 19 часов в Национальном театре Карелии. Все билеты и пригласительные действительны, сообщили организаторы.

В полиции Карелии началась проверка после ареста полицейского, подозреваемого в педофилии

В МВД по Карелии началась служебная проверка по факту противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает ведомство.

"Противоправный факт выявлен сотрудниками полиции. В настоящее время руководством МВД по Республике Карелия назначена проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры", - говорится в информации ведомства.

Как сообщалось ранее, 27 марта городской суд Петрозаводска арестовал сотрудника МВД по подозрению в половых сношениях с мальчиками.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ст. 134 УК "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Судья Олег Грабчук рассмотрел ходатайство старшего следователя Станислава Капралова и арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 суток.

Родственница арестованного, присутствовавшая в коридоре суда, заявила, что его подставили.

Послушать последнее слово Дмитриева пришли несколько десятков человек

В Петрозаводском городском суде образовалась очередь.

Сегодня лидер карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев произнес в городском суде Петрозаводска последнее слово перед вынесением приговора.

Послушать, что скажет Дмитриев, собралось множество народа, в коридоре суда образовалась очередь из нескольких десятков человек.

"Я сказал, что я не виновен", - сказал Юрий Дмитриев после последнего слова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

ВИДЕО: Савандер показал, что будет под часовней Фаддея на площади Кирова

Инициировавший раскопки на пл.Кирова в Петрозаводске священник Константин Савандер показал, что будет под часовней Святого Фаддея.

"Теперь можно не на пальцах объяснить, в чем состоит наш замысел по возрождению того, что еще можно возродить на пл.Кирова...Однако все это может быть реализовано, наверно, после 2026 года...А пока будем проектировать...Увы...даже на оплату этого дорогущего шедевра еще не собрали полностью...", - написал Константин Савандер в "ВКонтакте".

Если вам понравился проект, то вы может поддержать его рублем перечислив деньги на банковскую карту к которой привязан телефон 89114045003, добавил Савандер.

Напомним, раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню во имя святого Фаддея Петрозаводского, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов.

Мэрия Петрозаводска рассказала, как вести себя при экстренных ситуациях в торговых центрах

При посещении торговых центров города администрация рекомендует соблюдать следующие правила.

Перемещаясь по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут - в случае, если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.

Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах дыма, соблюдайте самое первое правило для попавших в любую чрезвычайную ситуацию - постарайтесь сохранять спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего, трезво оцените масштаб реальной опасности.

Необходимо нажать красную кнопку экстренного оповещения о пожаре. Они расположены через каждые несколько метров. На пульт службы безопасности сразу же поступит сигнал о тревоге. Если торговый центр знаком вам, постарайтесь покинуть его по максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места.

Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара - его в любой момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во время пожара - защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже - внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи - за этим лучше обратиться к врачу.

Персонал в торговых центрах обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности. Вы можете не знать, как ликвидировать пожар, однако можно оказывать посильную помощь в спасении людей: во время пожара помогите тем, кто рядом с вами.

Грузовик и поезд столкнулись на переезде в Карелии

Грузовой автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на западе Карелии, сообщает Октябрьская железная дорога.

Как сообщается, авария произошла еще в понедельник. На железнодорожном переезде в районе 208 км перегона Яккима – Элисенваара водитель грузового автомобиля выехал на пути.

Машинист поезда попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В ДТП никто не пострадал, график движения поездов не изменился, отмечают в пресс-службе ОЖД.

Дмитриев заявил в суде о невиновности

Лидер карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев произнес в городском суде Петрозаводска последнее слово перед вынесением приговора.

"Я счказал, что я невиновен", - сообщил Юрий Дмитриев журналистам после заседания суд.

Он сказал, что суд на 3 апреля ориентировочно назначил дату оглашения приговора.

"Объективно разобраться в этом деле, проанализировать все доказательства – это большая работа. Поэтому вполне возможно, что 3 числа суд будет не готов огласить. Я вполне это допускаю", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

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