Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 30 марта

В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.

Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.

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