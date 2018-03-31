Главные новости сегодняшнего дня

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Новости. Хроника дня
22:20, 31 Марта 2018

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Союз журналистов Карелии призывает поддержать уволенных сотрудников новостного отдела "Ники плюс"

В минувшую пятницу вышел последний выпуск новостей телекомпании "Ника Плюс", часть сотрудников канала пополнила армию безработных.

Как сообщается на сайте Союза журналистов Карелии, новостной отдел телекомпании "Ника Плюс" окончательно прекратил свое существование. Без работы остались ведущие Алена Сянтти и Юлия Окунева, один оператор и два водителя. Журналист Александр Лычагин и еще один оператор переходят на работу на сайт "Петрозаводск говорит".

"Союз журналистов Карелии выражает тревогу в связи с данной ситуацией и призывает коллег помочь (по возможности) с трудоустройством уволенных сотрудников", - пишет председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков.

По данным Союза журналистов Карелии, в сетке вещания остаются несколько передач. Кроме того, эфир пока еще наполняют архивными выпусками программ. "Иными словами, можно говорить не только о прекращении вещания новостей, но и о фактическом закрытии самой телекомпании", - делает выводы Евгений Белянчиков.

Напомним, в конце прошлого года телеканал покинула основная часть творческого коллектива редакции новостей, включая большинство режиссеров монтажа, операторов и корреспондентов. Причиной этому послужило значительное снижение зарплат в новостном отделе.

Телеканалом "Ника-плюс" владеет бизнесмен и депутат Законодательного собрания Андрей Мазуровский. Телеканал начал вещание в феврале 1991 года - на тот момент в кабельной сети Петрозаводска, в микрорайоне Кукковка. Постепенно компания превратилась в крупный республиканский медиахолдинг. Новости "Ники-плюс" выходили регулярно по будням и рассказывали телезрителям о главных событиях в Карелии и Петрозаводске.

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ВИДЕО: Мизулину, назвавшую пожар в Кемерово "ударом в спину" Путина, призывают уйти в отставку

Свердловский юрист разместил на сайте Change.org петицию, в которой призывает сенатора Елену Мизулину сложить полномочия члена Совета Федерации из-за ее выступления на телеканале "Россия 1".

Сенатор Елена Мизулина стала участником ток-шоу Владимира Соловьева, где обсуждали пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Мизулина заявила, что пожар в торговом центре стал "ударом в спину" президента Владимира Путина, пишет "Общая газета".

"Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают", - заявила в видеозаписи эфира г-жа Мизулина и добавила, что сейчас глава государства нуждается в поддержке.

"Мизулина Елена Борисовна при обсуждении национальной трагедии высказала слова соболезнования не людям, которые потеряли своих родных и близких, а президенту. Она не сказала ни слова о человеческом горе, о погибших детях, ничего не предложила в качестве помощи пострадавшим, не выдвинула идей о предотвращении подобного в будущем. На прахе погибших, на истинном горе она восхваляла только одно лицо. Это бесчеловечно, ужасно и мерзко", - считает юрист Роман Лукичев, слова которого приводит Znak.com.

"В погоне за чинопочитанием, желанием выслужиться Елена Борисовна перешла все человеческие границы. Считаю, что это человек без души и сердца. И такой поступок этого человека не совместим со статусом члена Совета Федерации", - добавил юрист и призвал в петиции Мизулину сложить полномочия сенатора.

Напомним, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев первым делом также извинился за пожар с большим количеством жертв перед президентом Владимиром Путиным.

При пожаре в "Зимней вишне", по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

 

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На трассе Карелии столкнулись три автомобиля

На трассе "Кола" произошло столкновение трех легковых автомобилей, движение на автодороге ограничено, сообщает ГИБДД Карелии.

ДПТ произошло в 16. 45 на 389 км автодороги "Кола". Три легковушки столкнулись, двигаясь в попутном направлении. В настоящее время движение транспорта организовано по одной полосе движения. По предварительным данным, в ДТП пострадавших участников движения нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

"Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к данному участку автодороги", - предупреждают в ГИБДД Карелии.

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ФОТО: При проверке МЧС ТРЦ "Макси" все системы сработали без сбоев

Сотрудники МЧС Карелии провели проверку торгово-развлекательного центра "Макси" в Петрозаводске, устроив накануне вечером "учебный пожар".

Как сообщает ведомство, проверяющие 30 марта детально изучили нормативную документацию объекта. В ходе поэтажного обхода центра были проверены абсолютно все помещения, как торговые залы, так и бытовые помещения, вентиляционные камеры, электрощитовые, эвакуационные выходы и лестницы. Особое внимание уделялось кинотеатру и детским площадкам.

Вечером того же дня, в 21:00, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории производилась проверка работоспособности системы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, системы дымоудаления, а также действий персонала торгово-развлекательного центра при пожаре. В итоге все системы сработали без сбоев, а персонал здания, совместно с посетителями организованно эвакуировались на улицу, рассказали в МЧС Карелии.

Напомним, первым под пристальное внимание инспекторов попал ТРЦ РЦ "Лотос Плаза". Там 29 марта прошли аналогичные мероприятия.

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ФОТО: Под Петрозаводском легковушка въехала в снегоуборочную технику

В ДТП пострадала водитель автомобиля, допустившая столкновение с трактором.

Авария произошла в минувшую пятницу на 3 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску". Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.

Водитель легковушки в результате ДТП получила травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение.

 

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фото: ФОТО: официальный сайт СБР
Биатлонисты из Карелии борются за 4 миллиона премиальных на Чемпионате России

Карельские спортсмены участвуют в Чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, где победитель каждой гонки получает по 4 миллиона рублей.

За первое место спортсмены получают 4 миллиона, за второе - 2,4 миллиона, за третье - 1,7 миллиона рублей. С учетом того, что мужчины и женщины проведут сразу по пять гонок, поправить свое финансовое положение можно будет неплохо, пишет "Газета.ру".

В данный момент идет спринтерская гонка. Женщины бегут 7,5 км. Онлайн-трансляция идет по телеканалу "МатчТВ". В 13.15 стартует спринтеркая гонка для мужчин на 10 км.

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ФОТО: Разваливающийся дом в отдаленном микрорайоне Петрозаводска "грозит" жителям кирпичами

Петрозаводчан предупреждают об опасности нахождения рядом с домом № 10 по улице СКЗ, фасад здания разваливается на глазах.

В паблике "СКЗ – Сулажгорский кирпичный завод" разместили фото разваливающегося дома. Жителей двухэтажки предупредили об опасности, разметив на доме №10 объявление.

"Уважаемые жители дома №10 по ул. СКЗ, за сигнальную ленту не заходить, возможно падении кирпичей с фасада здания. Будьте осторожны", - пишет администрация МУП "ПетроГИЦ". 

Будет ли отремонтровано здание, в котором расположен магазин, не сообщается. 

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 31 марта.

9.00 – в водно-спортивном центре "Акватика" состоится республиканский турнир по волейболу в формате "МИКСТ 4+2" (11.00 – торжественное открытие турнира, в 18.00 – награждение победителей и призеров).

10.00 - в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 пройдет смотр-конкурс абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова.

12.00 - в ПетрГУ на пр.Ленина,33 пройдет церемония закрытия и подведения итогов Межрегиональной открытой научно-исследовательской конференции обучающихся "Будущее Карелии".

12.00 - в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, д.38-В состоится закрытие городского фестиваля школьных театров "Театральные ладушки".

14.00 - во Дворце спорта "Koral" на ул. Пограничойя, 50 откроются VIII Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике среди детей в рамках Всероссийского смотра-конкурса "Динамо-детям России".

14.00 - в Agriculture_club на Первомайском пр., откроется выставка "Латиноамериканские иллюстраторы на малом формате".

14.00 - в Кондопоге, в молодежно-культурном центре состоится праздничный концерт, посвящённый Дню единения народов Беларуси и России – "Дружба без границ".

15.00 – в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 состоится финал Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!"

15.00 - во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красная, 8 пройдет торжественное закрытие II (XVIII) Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи "Лаулу".

18.00 – в отеле Питер-Инн на пл. Гагарина, 1 пройдет республиканский конкурс по английскому языку "Равные возможности".

19.00 - в приходе римско-католической церкви в Петрозаводске на пр. Ленина, 11а состоятся торжественные богослужения по случаю праздника Пасхи западных христиан (Григорианская пасхалия).

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Известный фольклорист Софья Лойтер выступила против реорганизации Детской библиотеки Карелии

Доктор филологических наук, фольклорист, автор знаменитых исследований детского фольклора глубоко возмущена планами растворить Детскую библиотеку в Национальной библиотеке Карелии.

"Если бы я могла, я бы пришла, приползла, чтобы защитить детскую библиотеку!" , - сказала составитель антологии русской детской литературы Карелии "Я вам утро подарю" Софья Лойтер журналисту Наталье Мешковой, поделившейся разговором с фольклористом на своей странице в соцсети. Софья Михайловна болеет, не имеет доступа к компьютеру и потому попросила журналиста озвучить свою позицию.

По словам Натальи Мешковой, Софья Михайловна глубоко возмущена планами растворить Детскую библиотеку в Национальной. Она убеждена, что Детская библиотека Карелии должна сохранить самостоятельность, должна сохранить имя Владимира Морозова.

"Софья Михайловна просила передать ее крайне негативную оценку "реорганизации" всем, кто принимает решение, и высказала поддержку сотрудникам и защитникам Детской библиотеки имени Морозова", - написала Наталья Мешкова.

Напомним, министр культуры Карелии Алексей Лесонен 26 марта на пресс-конференции сказал, что решение о реорганизации Национальной библиотеки республики в форме присоединения к ней Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова было принято в первую очередь для обеспечения требований, предъявляемых к детским учреждениям, в том числе требований к пожарной безопасности и СанПиНов. Всем библиотекарям предложат перейти на работу в Национальную библиотеку Карелии, исключение составят только сотрудники бухгалтерии, их сократят с последующей выплатой предусмотренных законодательством компенсаций.

Между тем, коллектив Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова не согласен с действиями властей Карелии. В Интернете начался сбор подписей против уничтожения детской библиотеки Карелии.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 1 апреля.

1 апреля отмечается католическая Пасха. В храмах пройдут богослужения.

В Евангелическо-Лютеранском приходе (Древлянская набережная, 25) состоятся торжественные богослужения по случаю праздника Пасхи западных христиан в 11.00 (на финском языке), 14.00 (на русском языке).

18.00 – в Музыкальном театре состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини. По акции "В кругу друзей": -30 % на места в партере и бенуаре для больших компаний (от шести человек).

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В ТРК "Лотос Plaza" откроется большой фитнес-клуб с двумя бассейнами

В Петрозаводске строится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами и современным досуговым центром, открытие которого запланировано на 2019 год. Подробнее

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