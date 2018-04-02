Важные новости 2 апреля

Стало известно, когда в Карелии закончится снегопад

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда снежная буря уйдет из Карелии.

Сегодня, 2 апреля, на Карелию вновь обрушился снегопад. МЧС и дорожные службы предупреждают водителей о сложных погодных условиях и предлагают по возможности отказаться от поездок на автомобиле.

По сообщениям карельского Гидрометцентра, снегопад в республике продлится в течение дня и завершится 3 апреля.

"Уже к вечеру сегодняшнего дня, 2 апреля, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, порывы ветра до 15-16 м/с, обильный снегопад пройдет в ночь на 3 апреля", - предупредила Елена Ишкина.

Температура в ночь со 2 на 3 апреля составит 0…+2.

"Весенняя погода придет в Карелию 4 и 5 апреля, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра, - в эти дни в республике будет солнечно, днем воздух прогреется до +4…+5 градусов. Снегопады прекратятся. Но ночью в эти дни вернутся минусовые температуры – похолодает до -4…-6 градусов".

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: Что произошло с грузовиком, который опрокинулся на Лесном проспекте и перегородил дорогу выпавшими камнями?

В сети появилось видео аварии, произошедшей накануне с грузовиком на Лесном проспекте.

Стали известны подробности резонансной аварии, которая произошла накануне на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие с участием самосвала случилось на Лесном проспекте, в районе пересечения с Ругозерским переулком около трех часов пополудни.

Груженный камнем самосвал двигался по Лесному проспекту со стороны улицы Чапаева. Уходя от столкновения со стоящими перед регулируемым пешеходным переходом автомобилями, водитель самосвала выехал вправо за пределы дорожного полотна и наехал на снежный бруствер, после чего многотонная машина опрокинулась на левый борт.

Содержимое кузова самосвала высыпалось на проезжую часть.

Движение по Лесному проспекту в сторону Пятого посёлка оказалась заблокировано.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Министерство экономики Карелии может возглавить бывший судебный пристав, топ-менеджер банка

Во властных структурах республики в последние дни ходят разговоры об очередной серьезной кадровой перемене.

Возможно, заместитель премьер-министра, глава Минэкономразвития Дмитрий Родионов уйдет с поста министра, оставив за собой должность вице-премьера. В ближайшем будущем ему прочат дальнейшее продвижение по службе.

Кто же может стать новым руководителем Минэка? По имеющимся у "Вестей Карелии" сведениям, речь идет о 32-летнем Павле Буренкове, который является директором по развитию карельского филиала Газпромбанка. Ранее он был заместителем начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России и, следовательно, хорошо знаком с Артуром Парфенчиковым. Затем возглавлял службу судебных приставов - вначале по Псковской, затем Калининградской области, откуда уволился в июле 2017 года, после чего перешел на работу в банк.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

ВИДЕО: "Он невиновен!" - более двухсот жителей поселка Карелии вышли на митинг в защиту односельчанина, осужденного за педофилию

В поселке Ильинский Олонецкого района местные жители организовали митинг в защиту односельчанина Эдуарда Сидорова, осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.

В минувшую субботу 31 марта в поселке Ильинский более 200 человек вышли на митинг, чтобы поддержать своего односельчанина Эдуарда Сидорова, которого осудили по статье 132 УК РФ пункт "б" часть 4 (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В январе Пряжинский суд признал Сидорова виновным в преступлении, а в марте решение районного суда подтвердил Верховный суд Карелии.

В качестве наказания за совершенное преступление суд определил Сидорову 14 лет колонии строгого режима.

Обвинение строилось на основании видеозаписи, которую сделала 15-летняя двоюродная сестра пострадавшей, задававшая 5-летней девочке наводящие вопросы.

Односельчане не считают Эдуарда Сидорова виновным в этом страшном преступлении, поэтому организовали в его защиту митинг.

Люди вышли на площадь с плакатами, на которых было написано: "

«Требуем пересмотра дела Эдуарда Сидорова", "Осужден невиновный человек", "Требуем снять обвинения с Эдуарда, он невиновен". Самый большой плакат гласил: "Весь поселок за тебя, Эдуард!".

По словам митингующих, они надеются, что власти Карелии и правоохранительные органы увидят народный протест, и дело будет пересмотрено.

Участники митинга обратились к президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и другим федеральным чиновникам с просьбой разобраться в ситуации и "прекратить весь этот беспредел и беззаконие".

Подробности дела Эдуарда Сидорова, а также мнение жителей Ильинского о произошедшем – читайте в репортаже журналиста "Столицы на Онего" в ближайшие дни.

Мы записали с митинга короткое видео.

Во Дворце творчества детей и юношества не досчитались 11 ноутбуков

Проверка финансовой деятельности Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска выявила нарушения в расходования бюджетных средств.

Результаты проверки содержатся в отчете о работе Контрольно-счетной палаты Петрозаводска за 2017 год. В документе приведены данные об эффективности использования бюджетных средств ДТиЮ в 2016 году.

Претензии КСП вызвали, в том числе, нарушения в использовании имущества учреждения.

"При проведении выборочного осмотра имущества на предмет наличия и использования проверке не представлены 11 ноутбуков на сумму 240,6 тыс. рублей, два компьютера и оборудование стоимостью 259,3 тыс. рублей не используется", - говорится в документе.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Обвиняемый в педофилии Дмитриев 1,5 года пытается узнать, кто написал на него анонимку

Глава правозащитной организации "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев не знает, кто написал на него донос, после которого возбудили уголовное дело о педофилии.

"Сам до сих пор не могу понять. На следствии и в суде мне только показывали анонимку, написанную от руки явно женским почерком, и все. Кто ее писал, сама ли та женщина придумала или те, кто организовал процесс, попросили ее «помочь» — не знаю. Мой адвокат и я, мы уже почти полтора года бьемся над этой загадкой, но судья категорически отказывалась расследовать историю происхождения анонимки", - сказал Юрий Дмитриев в интервью New Times.

По его словам, судья Марина Носова, которая рассматривает уголовное дело, отказ раскрывать имя автора анонимки объясняла защитой свидетелей.

"Имеет право. Но тогда вопрос к следствию и прокуратуре — почему они поверили анонимке и на ее основе возбудили дело?" – отметил Дмитриев.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Приговор планирует огласить 3 апреля.

ВИДЕО: В Петрозаводске пес показал, как надо переходить дорогу

Сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместил забавное видео, как пес переходит дорогу по зебре.

Перед тем как перейти дорогу по пешеходному переходу, убедись в том, что водитель тебя заметил. Машина остановилась – значит, можно идти. Некоторым пешеходам неплохо бы поучиться у этого пса, он все правильно сделал!

Видео: Алесей Мамонтов.

Павел Грудинин поблагодарил жителей Карелии, которые поддержали его на выборах президента

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в Подмосковье встретился с Павлом Николаевичем Грудининым.

В последний день марта в Подмосковье состоялся Пленум Центрального комитета КПРФ, на котором обсуждались итоги президентских выборов. От Карелии участие в нем принял первый секретарь республиканского комитета партии Евгений Ульянов. На Пленуме также присутствовал Павел Николаевич Грудинин, выступивший на выборах президента единым кандидатом от КПРФ и народно-патриотических сил.

В беседе с Евгением Ульяновым, которая состоялась в кулуарах Пленума, Павел Грудинин попросил лидера карельских коммунистов поблагодарить всех жителей республики, которые поддержали его на выборах, а также всех активистов и сторонников, которые помогали в организации избирательной кампании.

Он выразил уверенность, что при честном подсчете голосов должен был состояться второй тур, чему помешали массовые фальсификации. Комментируя высокие результаты, которых удалось достичь, вопреки нарушениям, Грудинин назвал их общей победой команды коммунистов и патриотов.

Выступая на трибуне Пленума, Павел Грудинин высказал мнение о том, что власть дискредитировала себя массовыми фальсификациями, поскольку в условиях кризиса не может быть и речи о всенародной поддержке действующего президента. "Люди власти не верят", - заявил он.

Одновременно Грудинин отметил укрепление позиций КПРФ, показавшей себя в качестве единственной реальной оппозиции, сумевшей, к тому же, навязать оппонентам свою повестку. По мнению Грудинина, КПРФ из прошедшей кампании вышла обновленной, набравшейся опыта и готовой к борьбе.

Заострив внимание на росте в обществе, особенно среди молодежи, запроса на социалистические преобразования, Павел Николаевич подчеркнул: "Мы на пороге великих перемен".

Исполнитель хита Freestyler группа Bomfunk MC's выступит в Петрозаводске

В Петрозаводске снова состоится "Большая дискотека", на этот раз выступят три исполнителя, в том числе – Bomfunk MC's.

"Большая Дискотека" возвращается в Петрозаводск! На этот раз грандиозное шоу с участием сразу трёх суперзвёзд из 90-х и 2000-х сменит место прописки и пройдёт в клубе "Gudini", - отмечается в анонсе мероприятия. - 10 июня зажигать на сцене будут очаровательная певица Света (лидер зрительского голосования), обаятельные "Отпетые Мошенники", а также зарубежный гость - автор бомбического хита Freestyler, взрывавшего все танцполы мира - Bomfunk MC's!"

Предыдущая "Большая дискотека" проходила в декабре в СК "Луми". Тот концерт с участием пяти звезд прошлых лет ("Технология", "Вирус", Юля Волкова, Шура и "Мираж"), по мнению зрителей, оказался "полным провалом". Трое из пяти заявленных артистов из-за задержки рейса прилетели в Петрозаводск только поздней ночью. К этому времени многие зрители уже ушли, и организаторы стали пропускать людей бесплатно. Это вызвало еще большее раздражение тех, кто за билет выложил 2 тысячи рублей и несколько часов простоял в ожидании любимых артистов.

По словам организаторов, они "сменили формат и остановились на клубной версии" концерта, "чтобы сделать его посещение максимально комфортным для зрителей".

Два человека погибли при пожаре в Карелии

Трагедия произошла минувшей ночью в городе Лахденпохья.

По данным МЧС Карелии, 2 апреля в 02.17 пожарно-спасательные подразделения в составе шести человек и двух единиц техники привлекались для тушения огня в жилом доме №11 по ул. Полевая. В 03.50 пожар был ликвидирован.

"Горел деревянный дом. Погибли два человека. Проводится доследственная проверка", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.

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