Самое важное за сегодня

Власти Карелии хотят возобновить работу "лагеря смерти" на Сямозеро

Базу "Лесная сказка", где размещался лагерь "Парк-отель "Сямозеро", в котором в 2016 году погибли 14 детей, хотят передать в систему образования.

В минувший понедельник 2 апреля ОНФ Карелии провел заседание, на котором рассматривались вопросы организации летнего отдыха.

В ходе заседания замминистра образования республики Наталья Волкова сообщила, что компания, являющаяся собственником базы отдыха "Лесная сказка", которую ранее арендовало ООО "Парк-отель "Сямозеро", обратилось в правительство с предложением о передаче лагеря в собственность республики.

"Компания вышла к правительству республики с предложением на некоторых условиях передать базу "Лесная Сказка" на Сямозеро в ведение республики, - сказала Волкова, - несмотря на то, что эта база с таким печальным шлейфом, она хорошая, со стационарными строениями. Поэтому рассматривается сейчас вопрос о передаче. Мы бы очень хотели, чтобы эта база была в нашем ведении, функционировала в качестве лагеря, возможно, круглогодичного: там хорошие отапливаемые корпуса".

Напомним, судья Пряжинского районного суда Карелии Ирина Кемпинен по заявлению прокуратуры в июле 2016 года запретила деятельность ООО "Парк-отель "Сямозеро", а также запретила данной фирме осуществление деятельности по организации и проведению отдыха, оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Именно в лагере "Парк-отель "Сямозеро" 18 июня 2016 года произошла трагедия. Дети из лагеря отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося "Парк-отель "Сямозеро" назвали "лагерем смерти".

В настоящее время в Петрозаводском городском суде идет рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Ребенок-инвалид из поселка Карелии, которого врачи отправили на доживание домой, пошел на поправку

Маленький Захар из поселка Кончезеро, который стал инвалидом из-за ошибки врачей, пытается жить назло всем страшным прогнозам, но ему очень нужна наша помощь.

Мы уже писали, что в поселке Кончезеро живет 4-летний Захар, который из-за ошибки врачей роддома стал инвалидом. Теперь он может дышать только через трубку, вставленную в горло. Это очень тяжело, но ему помогают родители, которые спят по очереди уже 4 года, потому что необходимо постоянно откачивать жидкость из трубки.

Консилиум врачей 2,5 года назад признал заболевания Захара несовместимыми с жизнью и отправил его домой на доживание, а он выжил, несмотря на все страшные прогнозы.

Родители, волонтеры, неравнодушные люди, меценаты, журналисты - все по-своему боролись за Захара. И старания не прошли напрасно – Минздрав вспомнил о мальчике-инвалиде и предложил помощь в организации лечения.

Недавно в Санкт-Петербурге Захару сделали операцию, вставив гастростому, которая позволяет кормить ребенка напрямую через живот. Теперь остатки пищи не попадают в дыхательную трубку, после операции малышу стало гораздо легче дышать.

Но, как рассказала мама Захара – Юлия Еремина, в Питерской клинике после операции врачи порекомендовали для ребенка приобрести вертикализатор. Это подъемное устройство, необходимое для того, чтобы активизировать опорно-двигательные функции за счет стимуляции опорной нагрузки, а также во избежание почечной и легочной недостаточности и остеопороза. Дальнейшее постоянно лежачее положение сильно повышает риск того, что кости конечностей постепенно начнут истончаться и разрушаться.

Стоит это приспособление 188 тысяч рублей. Конечно, это не миллион, но для семьи Ереминых и такая сумма неподъемная, поэтому волонтеры снова открыли сбор.

Читатели "Столицы на Онего" уже помогли однажды собрать деньги на операцию Захару в Израиле, где врачи обещали снять трубку из горла, чтобы мальчик смог самостоятельно дышать. И летом Захар отправится на эту сложную и жизненно важную операцию, а пока надо продолжать бороться за жизнь.

Если вы захотите помочь Захару купить вертикализатор:

Карта Сбербанк: 5469 2500 1106 1862 Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна

ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

В столице Карелии с наступлением оттепели на дорогах появилось большое количество ям.

Во вторник на ул.Шотмана планируют заделать яму, где более 10 автомобилистов пробили колеса.

"Такого ужаса на дорогах еще не было", - говорят жалующиеся на ямы автомобилисты.

Как вы думаете, почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?

Проголосовать можно здесь.

Бывший министр МВД Карелии стал вице-президентом АФК "Система"

Экс-глава МВД Карелии Игорь Алешин вошел в правление АФК "Система".

Об этом сообщается на сайте корпорации. Игорь Алешин занял пост вице-президента АФК по безопасности.

Игорь Алешин окончил Омскую Высшую школу милиции МВД СССР по специальности "Правоведение" в 1987 году. С 2014 года по настоящее время занимает должность старшего вице-президента, руководителя службы безопасности в ПАО "МТС-Банк".

До прихода в "МТС-Банк" занимал различные должности в группе АФК "Система", в том числе работал вице-президентом по безопасности в ОАО "МТС" и ЗАО "Группа компаний "Медси".

В 2011-2012 годах занимал посты заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, в 2008-2011 годах − министра внутренних дел по Республике Башкортостан, в 2006-2008 годах − министра внутренних дел по Республике Карелия.

С 1989 по 2006 год работал на различных должностях в УВД Омской области: в отделе уголовного розыска и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями, затем первым заместителем начальника, начальником криминальной милиции УВД Омский области.

Имеет государственные награды: медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Молодых мам в Карелии хотят отправить на работу

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел видеосовещание, в котором приняли участие специалисты карельского Управления труда и занятости.

Предметом обсуждения стал план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2018-2020 годы, утверждённый в федеральном правительстве. Власти республики разработают план мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: vk.com/belomorsk_new

ФОТО: В Карелии переселенцы из аварийного жилья продолжают жаловаться на ужасное качество новостроек

Управляющая компания ликвидировать опасные дефекты в квартирах не торопится.

Читатели "Столицы на Онего" из Беломорска рассказали о том, как им живется в новых домах, сданных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Жилой 2-этажный дом по адресу: ул. Карельская, 3 был построен в 2016 году, с 1 апреля он находится под управлением УК "Наш дом".

- Дом сдан зимой 2017 года. Течет крыша, соответственно, заливает стены в квартирах, сырость приведет к тому, что дом будет заражен грибком, - пишет в группе города ВКонтакте Инна Б. - Звонки в УК "Дом", которой мы перечисляем деньги за обслуживание нашего дома, не дали результата. Просила прислать мастера, чтобы составили акт о том, что по стене течет вода. Перенаправляют друг к другу. Нет слов... И это говорит о качестве строительства.. Дому год. Что ждать дальше? Падающие стены? Потолки? Полы уже меняли, линолеум в гармошке. Позор тем, кто принимал данный дом.

Фотографии стен в потеках говорят сами за себя. Сообщение комментируют и другие беломорчане, которые выкладывают в сеть снимки, говорящие о "качестве" новых домов.

До конца 2018 года в Беломорске необходимо ликвидировать более семи тысяч квадратных метров аварийного жилья. Именно в этом районе находится большая часть неучтенных ранее аварийных домов, не попавших в действующую программу. Для строительства новостроек уже определены земельные участки, где-то завершаются кадастровые работы. Причем возведение домов для жителей района запланировано как в Беломорске, так и в Петрозаводске. Многие из них изъявили желание переехать в карельскую столицу.

Минфин рассказал, какой будет средняя зарплата у учителей, врачей и работников культуры

Министерство финансов Карелии представило план увеличения средней зарплаты работников бюджетных организаций республики на 2018 год.

Размеры зарплат для различных категорий бюджетников указаны в материалах к семинару Минфина для органов местного самоуправления, прошедшего в марте этого года.

Планируемые показатели сравниваются со средней зарплатой по Карелии, которая, по прогнозам Минэкономразвития в 2018 году составит 32 200 рублей.

По плану Минфина средний заработок врачей (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений должен составить 64 400 рублей, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и зубных врачей - 32 200 рублей, младшего медицинского персонала - 32 200 рублей.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

"Натереть подошвы наждачной бумагой": мэрия Петрозаводска рассказала, как уцелеть в гололед

Администрация Петрозаводска опубликовала правила поведения в сильный гололед, советы размещены на сайте мэрии.

"При гололеде, гололедице необходимо: подготовить мало скользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - отмечается в сообщении.

Передвигаться, по словам чиновников, нужно "осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву", при этом "ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны".

"Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю", - советуют чиновники.

Водителям рекомендуют выбирать низкую скорость, сохранять дистанцию и быть внимательными.

"Дороги перед светофором, перекрестком, пешеходным переходом, а также у остановок общественного транспорта почти всегда скользкие из-за того, что там постоянно тормозят машины, ходят люди. Поэтому, подъезжая к этим участкам, сбрасывайте скорость заблаговременно", - советуют специалисты.

В мэрии уверяют, что круглосуточно контролируют работы по борьбе с гололедом.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, за минувшие сутки на улицы Петрозаводска высыпано более 150 тонн пескосоляной смеси.

"В течение суток в постоянном режиме работают 57 единиц техники, в том числе – фронтальные погрузчики и грейдеры и более 40 рабочих "ТехРента". Проблемные участки тротуаров несколько раз посыпались песком. В дополнение к этому за сутки на тротуары распределено 48 тонн отсева от дробления горных пород (каменная крошка)", - говорит Бекелев.

Под особый контроль мэрии взята работа управляющих компаний.

Новый Соломенский мост нуждается в "улучшении", из-за этого движение по нему временно ограничат

Движение по Соломенскому мосту будет ограничено две ночи подряд, предупреждает мэрия Петрозаводска.

"Затруднения в пересечении переправы связаны с предстоящими работами по улучшению ее характеристик", - объясняют в администрации.

В частности, в ночь с 4 на 5 апреля (с 22 до 4 часов) и с 5 на 6 апреля (в эти же часы) сотрудники ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" будут производить на мосту "приварку дополнительных элементов противоскольжения", сообщается в релизе администрации.

"В целях обеспечения безопасности в эти временные промежутки движение автотранспорта и пешеходов через переправу будет затруднено: при пересечении моста возможны задержки, связанные с ведением сварочных работ", - предупреждает мэрия.

ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают мужчину, повредившего чужой автомобиль

Инцидент произошел осенью на Древлянке.

Как сообщили в МВД Карелии, в сентябре прошлого года неизвестный повредил чужой автомобиль в Петрозаводске в переулке Попова. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.

В распоряжение полицейских Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску поступила видеозапись случайного свидетеля данного происшествия. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Всех, кто узнал разыскиваемого или имеет информацию о его местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8-999-094-55-97 или 8(8142)755-000.

Конфиденциальность гарантируется.

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