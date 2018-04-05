Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 05 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь со снегом, 0 ° …+4 ° 3 м/с Ю 750 мм.рт.ст. 81%
день Пасмурно, +5 ° …+7 ° 2 м/с Ю 749 мм.рт.ст. 72%
вечер Пасмурно, +4 ° …+6 ° 3 м/с ЮВ 748 мм.рт.ст. 76%
ночь Небольшой дождь, +3 ° …+4 ° 3 м/с Ю 747 мм.рт.ст. 84%

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Кажется, весна все-таки пришла: завтра в Карелии до +12
04.04.18 17:00
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