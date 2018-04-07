Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В сети начался сбор подписей под требованием отремонтировать дороги Петрозаводска

На сайте сhange.org уже более 800 человек подписались под петицией "Отремонтируйте дороги Петрозаводска".

"Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги. А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем", - говорится в тексте петиции.

"Каждый год правительство выделяет огромную сумму денег на ремонт дорог, но куда деваются эти деньги - не понятно! Народ уже неоднократно обращался в администрацию города что-нибудь сделать с нашими дорогами, но нас не слышат. Мало того, что дороги все в ямах, так их еще и не чистят в некоторых местах невозможно проехать, на улицах огромные лужи. Ремонт дорог производится только тогда, когда приезжает президент, и то дороги по которым он собирается проехать, но ведь такого не должно быть!" - считают авторы текста.

"Власти нашего города ничего не делают! К ним обращаться бесполезно. Мы хотим чтобы нас услышали и сделали хорошие дороги!" - говорится в петиции.

Адресатам петиции являются: власть, люди, правительство и президент.

Глава Карелии рассказал, кто в ответе за состояние дорог в Петрозаводске

Руководитель республики Артур Парфенчиков написал "ВКонтакте", что проблема с плохими дорогами в Петрозаводске относится к компетенции мэрии.

В комментария петрозаводчанка Светлана Смирнова обратила внимание на ямы на дорогах.

"Для того ,чтобы систематически отслеживать (состояние дорог) есть специальные люди, также есть люди, кто отдали тендер непонятным организациям на ремонт дорог, которые через год развалились, технадзор, кто подписывал акты приемки этих дорог. Кого призывать к ответственности за беспредел ? Я плачу налоги и хочу ездить по нормальным дорогам, а как вы их сделаете меня не волнует и кто это будет отслеживать тоже. Крик души так сказать!" - написала женщина.

"Светлана, вообще то данная проблема относится к компетенции Администрации города,а у меня хватает своих забот и направлений ответственности", - ответил ей глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Ясно, ну удачи Вам в вашем не легком труде! P.S. А администрации иногда нужен хороший пинок, чтобы они начали работать!" - добавил рассерженная горожанка.

Добавим, что на странице "Вконтакте" мэра Петрозаводска Ирины Мирошник в комментариях жители жалуются на плохие дороги. Градоначальница не участвует с ними в переписке.

В Петрозаводске к Дмитриеву домой нагрянули двое лжежурналистов и показали фото из уголовного дела

Глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев сообщил, что вечером 6 апреля к нему домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами и показали ему с планшета фотографии его дочери из материалов уголовного дела, в рамках которого его обвиняли в изготовлении детской порнографии.

По словам Дмитриева, один из посетителей был с камерой, второй был с ноутбуком, названное им СМИ он не запомнил. Сначала они спросили его, что он чувствует после освобождения, затем спросили, зачем он делал фотографии своей приемной дочери без одежды.

Он объяснил им, что делал это, чтобы контролировать физическое состояние дочери. После этого мужчина с планшета стал показывать ему "эти снимки, которые хранились только в прокуратуре". Дмитриев, по его словам, пытался их задержать, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Они ушли и пообещали, что к нему еще придут.

Дмитриев вызвал полицию, пишет "Дождь",

Ранее горсуд Петрозаводска оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило в закрытом режиме. Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.

ВИДЕО: Несколько авто потеряли колеса в яме на ул.Правды

В Петрозаводске несколько автомобилей из-за ямы на ул.Правды за несколько часов пробили колеса.

Инциденты произошли 3 апреля рядом с "Лотом центром".

ФОТО и ВИДЕО: Вода захватила улицы и дома Петрозаводска

Пользователи "ВКонтакте" публикуют фото и видео Петрозаводска, который в свою власть захватила талая вода.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" на воду жалуются жители дома №16 по ул.Ригачина.

"Вот такая красота около подъездов, вообще из дома не выйти. В подъезде вода поднялась уже на 3 ступеньки к 1 этажу. Подвалы затоплены. Аварийка приехала, посмотрела и уехала, тонем потихоньку...", - пишут жильцы.

"Дом по улице Логмозерская 13! Тонем в воде, глубина затопа- 30 см. Из подъезда не выйти никак, вода затопила первый этаж дома. Рушится крыша дома в подъезде на 2 этаже. Звонили дежурному по городу, прислали плотника", - отметили жильцы дома.



"Вот такая дорого в центре Петрозаводска!" - подписано фото с ул.Кирова в паблике "Живой Петрозаводск".

Один из участников паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовал видео с Ключевой. "Ул. Сегежская плывет 🏊", - написал он.

Ушел из жизни директор школы №38 Виктор Рябухин

В пятницу, 6 апреля, после продолжительной болезни на 68 году жизни скончался директор школы №38 Виктор Павлович Рябухин, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 1972 году Виктор Павлович окончил Петрозаводский государственный университет им. О.В.Куусинена по специальности "Биология". Преподавал в ПетрГУ, работал на биологической станции, в течение нескольких лет был учителем биологии и заместителем директора по воспитательной работе средней школы №28 (МОУ "Университетский лицей").

Позже, 30 августа 1995 года, назначен директором МОУ "Средняя школа №38", в которой проработал 23 года. Он сумел сплотить коллектив единомышленников, который слаженно трудился все эти годы. Виктор Павлович создал уникальный для Карелии оздоровительный центр, который прославил школу не только в республике, но и на международном уровне.

За заслуги в области образования, долгую и кропотливую работу в качестве директора школы Виктору Павловичу присвоено почетное звание «"Заслуженный работник образования Республики Карелия". В 2002 году награжден нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ".

"Виктор Павлович был не только замечательным руководителем, но и прекрасным отцом, который вырастил и воспитал двух достойных сыновей. Администрация Петрозаводского городского округа выражает соболезнования родным и близким Виктора Павловича Рябухина", - отметили в пресс-службе мэрии.

ВИДЕО: Легковушка заехала на кольцо у "Сигмы"

В Петрозаводске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и заехал на верхнее чапаевское кольцо.

Инцидент произошел днем 6 апреля. Автомобиль убрали с помощью эвакуатора.

ВИДЕО: Крышу срывает с остановочного комплекса в Петрозаводске

Житель Петрозаводска обеспокоен, что сильный ветер сорвет крышу с остановочного комплекса на Хейкконена.

"На остановке Хейкконена сносит крышу! Если человек сзади будут идти и она полетит - пиши пропало", - рассказал читатель Александр Викторович.

Ранее сообщалось, что в Карелии 7 апреля ожидается сильный ветер.

ВИДЕО: Джип и легковушка "поцеловались" у "Макси" рядом с еще одним ДТП

У ТРЦ "Макси" в Петрозаводске утром 6 апреля произошло две аварии.

Первое ДТП случилось в 10.13, а втором произошло на перекрестке ул. Андропова - ул. Красная в 10.38.

Власти Петрозаводска начали "спасать" подтопленные дома в частном секторе

В администрации карельской столицы состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В Петрозаводске продолжается резкое таяние снега и обильные осадки. Это стало причиной подтопления дворовых территорий частного сектора в разных микрорайонах Петрозаводска. Неблагоприятная ситуация сложилась на участках улиц Щербакова, Чехова, Ломоносова на Кукковке, а также на Муезерской, Сулажгорской, Новосулажгорской, Усадебной и других. Трудности возникли там из-за засорения и промерзания дренажных трубопроводов под дорогами" - отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, члены Комиссии приняли меры для ликвидации подтопления дворовых территорий жилых домов, обеспечения безопасности попавшего в эти зоны населения и недопущения возникновения чрезвычайной ситуации.

К работам по размораживанию и прочистке дренажных трубопроводов привлечены сотрудники АО "ПКС – Водоканал", ООО "ТехРент", МКУ "Служба заказчика", МЧС Карелии и других организаций.

О каких еще мерах кроме размораживания и прочистке идет речь, в мэрии не уточнили.

"Ситуация с таянием снега и прохождением талых вод находится на постоянном контроле администрации", - добавили в мэрии.

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