Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 08 Апреля 2018

Прогноз погоды на воскресенье

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06.04.18 17:00
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь со снегом, 0 ° …+4 ° 4 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 70%
день Облачно с прояснениями, +5 ° …+7 ° 4 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 53%
вечер Пасмурно, +1 ° …+5 ° 2 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 74%
ночь Пасмурно, 0 ° 1 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 88%

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