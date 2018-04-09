Погода в Петрозаводске сегодня, 9 апреля

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Дождь со снегом, 0 ° …+3 °
|2 м/с
|ЮВ
|752 мм.рт.ст.
|89%
|день
|Небольшой дождь, +3 ° …+6 °
|4 м/с
|ЮЗ
|747 мм.рт.ст.
|84%
|вечер
|Небольшой дождь, +2 ° …+5 °
|4 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|87%
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