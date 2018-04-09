Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 09 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 9 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Дождь со снегом, 0 ° …+3 ° 2 м/с ЮВ 752 мм.рт.ст. 89%
день Небольшой дождь, +3 ° …+6 ° 4 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 84%
вечер Небольшой дождь, +2 ° …+5 ° 4 м/с З 745 мм.рт.ст. 87%
ночь Небольшой снег, -1 ° …+1 ° 4 м/с З 747 мм.рт.ст. 81%

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Мокрый снег и дождь ожидаются в Карелии в понедельник
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Прогноз погоды на воскресенье
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В Карелии в воскресенье воздух прогреется до +8 градусов
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