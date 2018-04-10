Прогноз погоды на вторник

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, -1 ° …+3 °
|6 м/с
|СЗ
|748 мм.рт.ст.
|65%
|день
|Пасмурно, +3 ° …+4 °
|6 м/с
|СЗ
|753 мм.рт.ст.
|55%
|вечер
|Малооблачно, -3 ° …+3 °
|3 м/с
|С
|758 мм.рт.ст.
|65%
|ночь
|Ясно, -7 ° …-3 °
|1 м/с
|СЗ
|761 мм.рт.ст.
|77%
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
09.04.2018 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии