Прогноз погоды на среду

Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
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Новости. Погода
07:05, 11 Апреля 2018

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, -7 ° …+4 ° 2 м/с З 764 мм.рт.ст. 62%
день Малооблачно, +5 ° …+6 ° 4 м/с З 764 мм.рт.ст. 40%
вечер Облачно с прояснениями, 0 ° …+5 ° 3 м/с З 762 мм.рт.ст. 59%
ночь Ясно, -3 ° …-1 ° 3 м/с З 762 мм.рт.ст. 74%

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В Карелии ночью подморозит до минус 14 градусов
10.04.18 17:00
Прогноз погоды на вторник
10.04.18 07:05
Небольшое похолодание ожидается завтра в Петрозаводске
09.04.18 17:00
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