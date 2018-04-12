Самые читаемые новости за 12 апреля

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Администрация карельской столицы назвала участки дорог, где в ближайшее время будут заделывать ямы.
В Петрозаводске ведутся работы по заделке выбоин холодным асфальтом.
"На данный момент заделано порядка 60 кв. м. повреждений асфальтобетонного покрытия", - сообщили в мэрии.
По данным администрации, ямы уже заделали на мосту на улице Мерецкова, на проспекте Карла Маркса, в том числе на пересечении с улицей Андропова и улицей "Правды", на Лососинском шоссе, Лесном проспекте, у дома 38-Б по ул."Правды".
"В ближайшее время аналогичные работы будут осуществляться на улице Шотмана, в том числе на её пересечении с улицей Железнодорожная, в районе ул.Шотмана, 40, рядом с 14-й школой, и на стыке улицы Шотмана, Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой. Несколько аварийных выбоин будет ликвидировано на улице Заводской, набережной Гюллинга, улице Луначарского и ряде других объектов", - отметили в мэрии.
Повреждение дорожного покрытия на Лососинском шоссе в месте стыка со Скандинавским проездом собираются временно засыпать щебнем.
"Это один из первых объектов, который отремонтируют горячими асфальтобетонными смесями, как только будет заключён соответствующий муниципальный контракт", - пообещал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
В городской администрации также сообщили о проведении "активных работ" по уборке смёта и грязи в городе.
"В частности, сегодня два механизированных звена компании ООО "ТехРент" производили очистку набережной Варкауса, ещё одно звено вышло на Комсомольский проспект", - рассказали в администрации.Смотреть подробнее
Карельская транспортная прокуратура и МЧС выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в аэропорту Петрозаводск.
Как сообщил "Вестям Карелии" помощник карельского транспортного прокурора Владислав Ильницкий, в проверке также участвовал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Прионежскому району Павел Курласов. При проведении проверки присутствовал начальник аэропорта Олег Максименко.
"Целью было обследование помещений временного аэровокзального комплекса - пассажирского терминала для проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Нарушений оказалось много", - сообщил Ильницкий.
Какие нарушения выявилил сотрудники МЧС в аэропорту Петрозаводск, читайте в материале деловой и6нтернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Пожар в многоэтажке произошел на лестничной площадке 9-го этажа, быстро распространявшийся дым перекрыл выход жильцам квартир, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 12 апреля, в 14.04 произошел пожар в многоэтажном жилом доме на ул.Питкярантской. Сообщение о пожаре поступило от одного из жильцов, который находился в своей квартире.
Прибыв на место первые подразделения дежурных караулов, в ходе разведки установили, что очаг пожара находился на лестничной клетке 9 этажа. В первую очередь были эвакуированы жильцы подъезда по лестничной клетке, часть из которых самостоятельно покинули здание, пути эвакуации верхних этажей были "отрезаны" дымом, потребовалось дополнительное привлечение сил и средств. Своевременные действия пожарных подразделений позволили спасти остальных жильцов при помощи автолестницы из окон 9 этажа. В 14.48 пожар был ликвидирован.
Проверку по факту пожара проводят дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Петрозаводска. Предварительные причины, виновные и ущерб устанавливаются.
Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части №1 города Петрозаводска, а также специализированная пожарно-спасательная часть по Республике Карелия. Всего в ликвидации пожара принимало участие 21 человек и 8 единиц техники.Смотреть подробнее
В эту субботу в Петрозаводске, на разных площадках, выступят сразу четыре знаменитости. Выбирайте, куда пойти.
В "Концерт-Холле" состоится большой концерт рок-группы "КняZz". Команда исполнит песни из альбома 2017 года "Узники Долины Снов" и более ранние треки, а также хиты группы "Король и Шут".
В клубе Gudini выступит Thomas Mraz, артист агентства Booking Machine, возглавляемого рэпером Oxxxymiron. Уроженца Уфы Алмаса Гатауллина (Thomas Mraz - это его сценическое имя) называют "первым романтиком neo-Rʼn'B". Сейчас у Алмаса тур по городам России, в рамках которого он и заглянет в Петрозаводск.
В клубе "Культура" состоится концерт певицы Гречки - возможно, главного открытия 2018 года. 18-летняя девушка из Кингиссепа Настя Иванова уверенно ворвалась на российскую сцену, а недавно дебютировала на телевидении, спев в программе Ивана Урганта.
А в "Машиностроителе" выступит писатель-сатирик Семен Альтов.
Начало всех мероприятий – в 19 часов.Смотреть подробнее
Адвокат врио главы карельского Роспотребнадзора Михаил Шогин уверен, что его подзащитная Людмила Котович является невиновной.
В судебном заседании он привел ряд аргументов в пользу невиновности подзащитной. Она не курировала в 2015-2016 годах вопросы детского отдыха. Кроме этого, Шогин напомнил, что в 2015 году управление Роспотребнадзора по Карелии требовало через Пряжинский районный суд республики закрыть лагерь, но суд лишь ограничился штрафом в 50 тыс. рублей. Лишь суд имел право на закрытие лагеря, в полномочия ведомства это не входило, отметил защитник.
"Сотрудники Роспотребнадзора не могут повесить на лагерь замок и запретить его эксплуатацию. <…> Хотел бы высказать свое удивление, почему на скамье подсудимых не присутствует председатель Пряжинского районного суда Егор Великанов. Именно он в 2015 году не закрыл лагерь, а дал штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказал Михаил Шогин.
По его словам, отсутствие кнопки на сливном бочке и москитных сеток на окнах никак не могли привести к трагедии на Сямозере.
Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.
Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Все подсудимые кроме Виноградова с обвинением не согласны.Смотреть подробнее
Водителя в Петрозаводске избили саперной лопатой прямо на дороге.
Автомобилисту посигналил другой водитель и попросил припарковаться, а затем напал, пишет "АиФ".
Как редакции "АиФ" рассказал очевидец происшествия, 11 апреля водитель двигался в своем автомобиле по Лососинскому шоссе. Мужчина в другом автомобиле несколько раз посигналил ему и показал рукой, чтобы тот припарковался.
Молодой человек подумал, что с его автомобилем что-то случилось, и остановился на обочине, чтобы осмотреть машину. Он не успел выйти из своего автомобиля, как дверь открылась и сигналивший мужчина нанес ему несколько ударов саперной лопаткой по голове.
Спустя некоторое время мужчине удалось выйти из машины и остановить нападавшего, прижав его к машине, пока он не успокоился и не отошел.
Затем потерпевший, истекая кровью, вызвал полицию. В БСМП ему наложили несколько швов на голове. Молодой человек написал заявление на нападавшего.
Что спровоцировало данное происшествие, злоумышленник пока не объяснил.Смотреть подробнее
Интернет-журнал "Лицей" сообщил об увольнении директора Центра культуры "Премьер" Екатерины Анисимовой.
"Лицей" ссылается на сотрудников "Премьера". Они рассказали изданию, что "это было сделано вчера вечером в 17 часов в министерстве культуры Карелии".
"Утром Екатерина Ефимовна не пришла на работу, - отметили работники Центра культуры. – До сих пор никто из министерства нам не позвонил и не сообщил, как дальше будут развиваться события с нашим учреждением, кто будет его возглавлять и делать реконструкцию малого зала на деньги Фонда кино, за которые министерство должно будет отчитаться. Наше автономное учреждение зарабатывало деньги, занимается воспитательной, в том числе, и патриотической работой. Дальше не знаем, что будет".
Коллектив "Премьера" пребывает в неведении, констатирует издание.
"Мы даже не знаем теперь, будет ли у нас фильм "Тренер", на который уже стали поступать заявки от школ. У нас на данный момент ни у кого нет права подписи. То есть документы любые, в том числе и финансовые, подписывать некому. А у нас ведь ещё работа с районами идёт, и нужно деньги платить дистрибьюторам за фильмы. А без оплаты они не дают в прокат фильмы", - рассказали в "Премьере".
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Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя директора санатория "Марциальные воды" Илью Филиппенкова, работавшего в отделе по продажам путевок.
Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, в четверг был задержан Илья Филиппенков. По предварительной версии, ему инкриминируется злоупотребление служебным положением и, возможно, вывод денежных средств.
Филиппенков занимался продажами в "Марциальных водах" еще при прежнем директоре Александре Матиешине. На их деятельность, пояснил источник, было не сколько жалоб, в том числе в прокуратуру. По неподтвержденной пока информации, аффилированные с родственниками Матиешина фирмы сотрудничали с санаторием, в том числе по реализации путевок.
В следственном комитете пока не комментируют данную информацию.
Полномочия Матиешина истекли 16 ноября 2017 года. Он руководил предприятием пять лет.
30 января 2018 года новым директором санатория на 1 год была назначена Зоряна Левина.Смотреть подробнее
Рост долгов за электроэнергию в муниципальных образованиях Карелии подрывает эффективность работы правительства по снижению тарифов и всю макроэкономику республики.
По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, рост долгов за электроэнергию может привести к увеличению тарифов, снижения которого долго добивалось правительство.
"Это вопрос подрыва макроэкономической составляющей всей республики, подрыв работы, которую ведет правительства, это плевок в лицо!", - заявил Парфенчиков.
Что Парфенчиков посоветовал сделать руководителям районов-должников, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Общественники выявили несанкционированную свалку промышленных отходов в микрорайоне Соломенное.
Десятки тонн древесной коры, горбыля, опилок, загрязненного грунта, металлических стержней, фрагментов железобетонных конструкций, кусков кирпичей и асфальта обнаружили жители отдаленного микрорайона Петрозаводска на участке, арендованным под строительство склада. Никакого склада в Соломенном пока не построено, а опасная свалка растет с каждым днем.
Чем грозит этот несанкционированный объект складирования мусора и какие меры будут предприняты контролирующими органами, в материале журналистов ГТРК "Карелия".Смотреть подробнее
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